Закрыт сайт - распространитель запрещенной информации

Прокуратурой Иркутского района ранее при проведении мониторинга сети «Интернет» выявлен сайт http://msk97.ru/, на страницах которого осуществлялась реализация продукции известных торговых марок (Adidas, Armani, Asics, Baldinini, Boss, Breitling, Brioni, Calvin Klein, Cartier и др.) вне официальных точек продаж и продажа товаров по заниженным ценам. Информация о соглашениях с правообладателями на сайте отсутствует.
Обеспечение доступа к информации, направленной на распространение указанных товаров, влечет получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.
Предоставление возможности доступа к такой информации с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, фактически является распространением запрещенной информации.
По результатам выявленных нарушений, прокуратурой Иркутского района в Октябрьский районный суд г. Иркутска направлено исковое заявление о признании информации, размещенной на странице сайта информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено и включении Интернет-сайта в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской федерации запрещено».
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объемеwww.irkproc.ru