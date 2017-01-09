Закрыт сайт - распространитель запрещенной информации

Обеспечение доступа к информации, направленной на распространение указанных товаров, влечет получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.Предоставление возможности доступа к такой информации с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, фактически является распространением запрещенной информации.По результатам выявленных нарушений, прокуратурой Иркутского района в Октябрьский районный суд г. Иркутска направлено исковое заявление о признании информации, размещенной на странице сайта информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено и включении Интернет-сайта в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской федерации запрещено».Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме