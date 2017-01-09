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Закрыт сайт - распространитель запрещенной информации


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9 января 2017
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Закрыт сайт - распространитель запрещенной информации
Прокуратурой Иркутского района ранее при проведении мониторинга сети «Интернет» выявлен сайт http://msk97.ru/, на страницах которого осуществлялась реализация продукции известных торговых марок (Adidas, Armani, Asics, Baldinini, Boss, Breitling, Brioni, Calvin Klein, Cartier и др.) вне официальных точек продаж и продажа товаров по заниженным ценам. Информация о соглашениях с правообладателями на сайте отсутствует.

Обеспечение доступа к информации, направленной на распространение указанных товаров, влечет получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Предоставление возможности доступа к такой информации с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, фактически является распространением запрещенной информации.

По результатам выявленных нарушений, прокуратурой Иркутского района в Октябрьский районный суд г. Иркутска направлено исковое заявление о признании информации, размещенной на странице сайта информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено и включении Интернет-сайта в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской федерации запрещено».

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме

www.irkproc.ru
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