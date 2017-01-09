Очередная жертва аферистов



Полиция информирует – НИКОМУ не нужно сообщать секретные банковские данные. Беседуя с незнакомцами по телефону или в интернете, вы не можете быть уверенными, что с вами действительно ведёт диалог специалист из банка.

Накануне днём в дежурную часть отдела полиции №3 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от 23-летней местной жительницы. Иркутянка сообщила, что стала жертвой мошенников на одном из форумов. На одном из тематических банковских интернет-ресурсов она задала вопрос - как отключить услугу так называемого «мобильного банка». Спустя некоторое время ей ответил молодой человек, выдавший себя за специалиста. Проследовав инструкциям предполагаемого злоумышленника, иркутянка назвала ему конфиденциальные данные карты и у неё списали более 3 тысяч рублей.