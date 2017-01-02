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Задержана группа сбытчиков синтетических наркотиков


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Вчера, 11:51
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Задержана группа сбытчиков синтетических наркотиков
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области ликвидировали так называемый интернет-магазин, где можно было приобрести широкий ассортимент синтетических наркотиков.

Впервые с его деятельностью сыщики столкнулись в конце октября 2016 года. Тогда в отношении одного из «закладчиков» был задокументирован факт бесконтактного сбыта. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела и начала полномасштабной оперативной разработки, в ходе которой были установлены лица причастные к противоправной деятельности.

Группа, в составе которой было 4 человека – все они жители Иркутской области, действовала скрытно, однако несмотря на меры конспирации оперативникам все же удалось изобличить ее участников.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий у троих подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли различные приспособления для фасовки и упаковки разовых порций наркотика, а также иные вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности.

В дальнейшем неотложные следственные действия позволили обнаружить и изъять в жилище одной из подозреваемых более 170 граммов синтетического наркотика, более известного как «россыпь».

По указанным фактам незаконного оборота наркотических средств Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбужден ряд уголовных дел.

По ходатайству следственных органов суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

(при содействии СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области)

38.мвд.рф
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