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Лобовое столкновение автомобилей в Бохане


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Вчера, 12:12
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Лобовое столкновение автомобилей в Бохане
Инцидент произошёл 9 января около пяти часов дня на 109 километре автодороги Иркутск – Усть-Уда. По предварительным сведениям, 50-летний водитель на микроавтобусе «Тойота Таун Айс» при обгоне грузовика не убедился в безопасности манёвра и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Алекс».

В результате ДТП четверо пассажиров микроавтобуса госпитализированы. Установлено, что оба водителя управляли транспортными средствами трезвыми.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По её окончанию будет принято правовое решение.

Госавтоинспекция призывает граждан быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, строго следовать правилам дорожного движения. Только их неукоснительное соблюдение позволит избежать трагических последствий.


38.мвд.рф
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