Лобовое столкновение автомобилей в Бохане



Госавтоинспекция призывает граждан быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, строго следовать правилам дорожного движения. Только их неукоснительное соблюдение позволит избежать трагических последствий.

В результате ДТП четверо пассажиров микроавтобуса госпитализированы. Установлено, что оба водителя управляли транспортными средствами трезвыми.По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По её окончанию будет принято правовое решение.