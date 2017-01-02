«В декабре 2015 года, при очередном продлении срока содержания под стражей, Попкову инкриминировалось 38 преступных эпизодов. На сегодняшний день, по словам Евгения Карчевского (следователь по особо важным делам – ред.), обвинение предъявлено уже по 47 убийствам», — говорится в сообщении.По данным издания, в конце 2016 года Иркутский областной суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Попкова до 29 апреля 2017 года.В январе 2015 года Попков был осуждён на пожизненное заключение за убийства 22 женщин и покушения на жизнь ещё двух, совершённые с 1994 по 2000 годы. Когда дело уже рассматривалось в суде, он написал ещё 20 явок с повинной. По новым эпизодам ему также было вынесено обвинение. По данным следствия, преступник увозил женщин из общественных мест города Ангарска в лес, насиловал и убивал их. Позже их тела обнаруживались на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов.сообщает «Восточно-Сибирская правда».Источник: