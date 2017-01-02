Полиция задержала подозреваемого в убийстве бездомной собаки на заправке под Иркутском.
Участковый полиции посёлка Большой Луг Шелеховского района Иркутской области утром 10 января задержал мужчину, подозреваемого в убийстве бездомной собаки на автозаправочной станции под Иркутском, сообщил корреспонденту ИА «БайкалПост» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по региону.
Об инциденте стало известно благодаря появившейся в интернете записи с камеры видеонаблюдения одной из автозаправок под Иркутском.
Как сообщал «АС Байкал ТВ»
, работники заправки не смогли помешать мужчине избивать собаку. По данным телеканала, задержанный ранее работал на этой заправке, и, возможно, его увольнение и послужило причиной такого поведения.
«Сейчас материалы отправлены в Следственный комитет, который даст правовую оценку его действиям. С задержанным работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Планируется съездить на место, где он оставил останки животного. Будет установлен мотив, проведён ряд других мероприятий», — пояснил собеседник агентства.
По данным полиции, в 1993 году мужчина был осуждён за убийство на 6 лет лишения свободы.
Источник: ircity.ru