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ВНИМАНИЕ!

ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"

НАБИРАЕТ

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ

МОЛОДЫХ

И ДЕРЗКИХ! ___________________________

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.

пос. Мегет,

30, 32, 34 мкр.

пос. Старица

тел. 52-29-55,

8-950-134-77-30

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

паспорт, военный билет,

водительское удостоверение

на имя

КУЗНЕЦОВА

АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

ПРОШУ ВЕРНУТЬ

за вознаграждение.

Тел. 8-914-944-74-91.