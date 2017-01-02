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Полиция задержала подозреваемого в убийстве бездомной собаки.


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Вчера, 15:01
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве бездомной собаки на заправке под Иркутском.
Участковый полиции посёлка Большой Луг Шелеховского района Иркутской области утром 10 января задержал мужчину, подозреваемого в убийстве бездомной собаки на автозаправочной станции под Иркутском, сообщил корреспонденту ИА «БайкалПост» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Об инциденте стало известно благодаря появившейся в интернете записи с камеры видеонаблюдения одной из автозаправок под Иркутском.
Как сообщал «АС Байкал ТВ», работники заправки не смогли помешать мужчине избивать собаку. По данным телеканала, задержанный ранее работал на этой заправке, и, возможно, его увольнение и послужило причиной такого поведения.

«Сейчас материалы отправлены в Следственный комитет, который даст правовую оценку его действиям. С задержанным работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Планируется съездить на место, где он оставил останки животного. Будет установлен мотив, проведён ряд других мероприятий», — пояснил собеседник агентства.

По данным полиции, в 1993 году мужчина был осуждён за убийство на 6 лет лишения свободы.

Источник: ircity.ru
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