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Не пережил


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11 января 2017
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31 декабря в реанимации БСМП умер усольчанин, пострадавший в аварии, которая произошла 29 декабря на федеральной трассе Р-255 между Биликтуем и Железнодорожным.

Напомним, тогда, в восьмом часу утра, «Опель-Зафира», обгоняя грузовик, вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Хонда-Мобилио». Три человека погибли на месте. Пятерых доставили в БСМП: двух в травматологическое отделение и трех – в реанимацию.

В настоящий момент в реанимации находится один человек, пострадавший в той аварии. У него сочетанные переломы обоих бедер и предплечий. Его состояние пока остается тяжелым. Виновника ДТП из реанимации перевели в хирургию. Его жизни уже ничто не угрожает.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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