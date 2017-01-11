Не пережил

Галина ЛЕМЗЯКОВА

Напомним, тогда, в восьмом часу утра, «Опель-Зафира», обгоняя грузовик, вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Хонда-Мобилио». Три человека погибли на месте. Пятерых доставили в БСМП: двух в травматологическое отделение и трех – в реанимацию.В настоящий момент в реанимации находится один человек, пострадавший в той аварии. У него сочетанные переломы обоих бедер и предплечий. Его состояние пока остается тяжелым. Виновника ДТП из реанимации перевели в хирургию. Его жизни уже ничто не угрожает.