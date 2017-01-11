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Без жертв


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11 января 2017
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За новогодние каникулы ангарским спасателям пришлось выезжать на вызовы 7 раз. По словам заместителя начальника Юго-Западного отряда Олега МОРГУНОВА, это довольно немного.

- Семь выездов на аварийно-спасательные работы за восемь дней – обычное дело. Почти все они были связаны с открыванием дверей. В ночь с 31 декабря на 1 января спасателей попросили помочь полицейские. В одной из квартир дома в 12 микрорайоне пьяный глава семейства выгнал жену из дома и завалился спать. Между тем в квартире рядом с бесчувственным пьяным остался маленький ребенок.

Дверь пришлось вскрывать и выводить храпуна с полицией. Надеемся, он теперь этот Новый год надолго запомнит.

На удивление непривычной в начале года сложилась обстановка на дорогах АГО. Аварии, конечно, были (всего 27 ДТП), но не было ни одной учетной, в которых пострадали бы люди. Правда, по словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Валерия КИРИЛЛОВА, это можно объяснить делом счастливого случая и активной работой всю праздничную неделю дорожных патрулей. Им удалось «изъять» с дороги 50 нетрезвых водителей.

Игорь КАРИН
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