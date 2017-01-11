

Игорь КАРИН

Дверь пришлось вскрывать и выводить храпуна с полицией. Надеемся, он теперь этот Новый год надолго запомнит.На удивление непривычной в начале года сложилась обстановка на дорогах АГО. Аварии, конечно, были (всего 27 ДТП), но не было ни одной учетной, в которых пострадали бы люди. Правда, по словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Валерия КИРИЛЛОВА, это можно объяснить делом счастливого случая и активной работой всю праздничную неделю дорожных патрулей. Им удалось «изъять» с дороги 50 нетрезвых водителей.