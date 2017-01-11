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Погуляли


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11 января 2017
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Как ангарчане встретили Новый год

Массовой дракой, переломами, реанимацией и уголовным делом закончилась новогодняя ночь в баре «Харатс паб» в 29-м микрорайоне. Побоище запечатлела камера видеонаблюдения, запись разлетелась по Интернету как вирус. За неделю его посмотрели более 22 тысяч человек. Сейчас все участники драки установлены, один задержан, трое пострадавших находятся в больнице. Наши корреспонденты выясняли, что стало причиной конфликта.

Погуляли
Это кадр видео, снятого с камер наблюдения. По факту драки заведено сразу несколько уголовных дел.

Как рассказывают очевидцы, спровоцировала скандал компания молодых людей – два парня и две девушки. Они пришли в бар изрядно выпившие в районе половины седьмого утра. К тому времени значительная часть гостей уже разошлась по домам – программа закончилась.

- У нас были свободные столики. Молодые люди прошли к барной стойке, чтобы сделать заказ. Начали хамить, вызывающе себя вести, швырять посуду. Я сказал, если они будут продолжать вести себя в том же духе, им придётся уйти. Не послушали. Заказ я принимать не стал, мы вызвали группу быстрого реагирования, - вспоминает события того вечера бармен Никита.

Охрана в баре не предусмотрена, поэтому разбираться с пьяными дебоширами, пока не приехала ГБР, стали гости. Компанию вытолкали на улицу.

Приехавшие сотрудники охранного агентства ничего предпринимать не стали – драка тогда ещё не началась. Очевидцы говорят, что они постояли несколько минут и уехали. Ещё через несколько минут на пятачке возле бара появилась та самая компания дебоширов, но уже с подмогой – около семи человек с палками и бутылками из-под шампанского. На записи видно, как они выбегают из-за угла и без разбора начинают бить тех, кто находился на улице.

- В бар они больше не заходили, но били всех, кто из него выходил. Я вышел покурить, не успел ничего понять, как мне в челюсть прилетел удар. Потом ещё. Потом какая-то девушка ударила меня по голове бутылкой, я упал, - 25-летний Геннадий попал в больницу со сложным переломом руки, порезом другой и переломом носа. – Я ещё легко отделался, двое других ребят пострадали сильнее.

Драка длилась несколько минут. На записи видно, как один из нападавших с размаху ударил молодого человека палкой по голове. Тот сразу упал на землю и больше не вставал. Это был 21-летний студент Ангарского технического университета Юрий. Из бара его увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи.

- Меня сильно ударили по голове, я потерял сознание. Врачи сказали, гематома. Если честно, я мало что помню. Помню небольшую потасовку в самом баре. Я знал, что на улице драка, мы с братом пошли разнимать. Я ведь думал, что там нужно успокоить только этих двоих парней, которые хамили в баре. Мы отдыхали компанией 8 человек, поэтому я был уверен, что справимся. А когда вышел, увидел, что там дерутся человек 15. Мы с братом попытались разнять, помню, как его ударили в челюсть, потом мне прилетело огромной штакетиной в голову, я упал. Очнулся уже в больнице, - Юрий с трудом говорит и плохо ходит. 4 января ему сделали операцию на мозге. Врачи обещают, что как только пройдёт острый послеоперационный период, он поправится.

- Хорошо, что жив остался. У брата сломана челюсть, его оперировали в Иркутске, ставили шину.

Активное участие в драке принимали не только мужчины. Две девушки тоже бросились в бой. Одна из них начала бить бутылкой по голове уже лежавшего без сознания на земле молодого человека. После нанесла ему несколько ударов по туловищу ногами.

Полиция приехала через 6 минут после начала конфликта. Завидев проблесковый маячок патрульной машины, участники массовой драки разбежались. Установить их личности удалось уже на следующий день. Всего фигурантов семеро, среди них две девушки. Четверо, в том числе и 31-летний молодой человек, нанёсший Юрию удар в голову, находятся под административным арестом. Пояснить причину конфликта никто не смог. Очевидно, что причина одна – слишком много было выпито. Причём как с одной, так и с другой стороны. Бармен, работавший в ту ночь, говорит, что они не считали, сколько было продано алкоголя.

- У нас сильно пьяных не было. Конечно, все пили, но не больше, чем обычно или в любом другом заведении. Я работаю барменом уже много лет, поэтому могу точно сказать, что для Ангарска это норма, когда вечера так заканчиваются. Мы отправили нашим пострадавшим гостям в больницу небольшие презенты – фрукты, чтобы они скорее поправлялись.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сейчас ведётся следствие, виноватым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ольга КНЯЗЕВА
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