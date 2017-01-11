Как ангарчане встретили Новый год

Это кадр видео, снятого с камер наблюдения. По факту драки заведено сразу несколько уголовных дел.

Ольга КНЯЗЕВА

Как рассказывают очевидцы, спровоцировала скандал компания молодых людей – два парня и две девушки. Они пришли в бар изрядно выпившие в районе половины седьмого утра. К тому времени значительная часть гостей уже разошлась по домам – программа закончилась.- вспоминает события того вечера бармен Никита.Охрана в баре не предусмотрена, поэтому разбираться с пьяными дебоширами, пока не приехала ГБР, стали гости. Компанию вытолкали на улицу.Приехавшие сотрудники охранного агентства ничего предпринимать не стали – драка тогда ещё не началась. Очевидцы говорят, что они постояли несколько минут и уехали. Ещё через несколько минут на пятачке возле бара появилась та самая компания дебоширов, но уже с подмогой – около семи человек с палками и бутылками из-под шампанского. На записи видно, как они выбегают из-за угла и без разбора начинают бить тех, кто находился на улице.- 25-летний Геннадий попал в больницу со сложным переломом руки, порезом другой и переломом носа. –Драка длилась несколько минут. На записи видно, как один из нападавших с размаху ударил молодого человека палкой по голове. Тот сразу упал на землю и больше не вставал. Это был 21-летний студент Ангарского технического университета Юрий. Из бара его увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи.- Юрий с трудом говорит и плохо ходит. 4 января ему сделали операцию на мозге. Врачи обещают, что как только пройдёт острый послеоперационный период, он поправится.Активное участие в драке принимали не только мужчины. Две девушки тоже бросились в бой. Одна из них начала бить бутылкой по голове уже лежавшего без сознания на земле молодого человека. После нанесла ему несколько ударов по туловищу ногами.Полиция приехала через 6 минут после начала конфликта. Завидев проблесковый маячок патрульной машины, участники массовой драки разбежались. Установить их личности удалось уже на следующий день. Всего фигурантов семеро, среди них две девушки. Четверо, в том числе и 31-летний молодой человек, нанёсший Юрию удар в голову, находятся под административным арестом. Пояснить причину конфликта никто не смог. Очевидно, что причина одна – слишком много было выпито. Причём как с одной, так и с другой стороны. Бармен, работавший в ту ночь, говорит, что они не считали, сколько было продано алкоголя.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сейчас ведётся следствие, виноватым грозит до 10 лет лишения свободы.