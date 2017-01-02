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Выбирайте у кого покупать мед


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Вчера, 11:24
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Выбирайте у кого покупать мед
Накануне в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение о хищении денежных средств у пенсионерки. Как выяснили сыщики, двое неизвестных под благовидным предлогом проникли в жилище 82-летней женщины, где насильно завладели крупной суммой денег, после чего скрылись с места происшествия.

В ходе проведённой проверки сотрудники следственно-оперативной группы установили, что около полудня в дверь пенсионерки позвонили двое мужчин и предложили приобрести у них мёд. Согласившись на сделку, хозяйка достала имеющиеся сбережения и передала часть наличных средств продавцам. В какой-то момент злоумышленник выхватил у неё из рук большую часть купюр и выбежал из квартиры вместе со своим сообщником.

В кротчайшие сроки оперативные и строевые подразделения полиции Усть-Илимского района получили ориентировку с описанием внешности подозреваемых. Через некоторое время машину, в которой могли находится разыскиваемые заметил участковый уполномоченный посёлка Седаново капитан полиции Александр Гуриков. Проверяя документы у пассажиров «Лады» – жителей Краснодарского края – офицер обратил внимание на емкость с мёдом, находившуюся в салоне. Капитан решил доставить подозрительных граждан в опорный пункт полиции, где вскоре была установлена их причастность к совершенному противоправному деянию. Один из задержанных дал признательные показания и добровольно выдал похищенные 40 тысяч рублей.

В настоящее время предполагаемые виновники произошедшего, возраст которых 43 и 25 лет, помещены в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ – «Грабёж».

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

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