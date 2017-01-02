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По делу об отравлением боярышником задержан начальник отдела УМВД


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Вчера, 12:06
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По делу об отравлением боярышником задержан начальник отдела УМВД
Начальника отдела полиции №4 УМВД по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу об отравлении суррогатной алкогольной продукции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц".

По версии следствия, в период с 28 января по 31 декабря 2016 года Денис Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых уполномоченных полиции на административных участках, обслуживаемых отделом полиции №4 УВД по Иркутску.

"В результате в одном из торговых павильонов была реализована спиртсодержащая жидкость для употребления в пищевых целях под видом косметического средства для принятия ванн "Боярышник", в которой содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе метанол. Это повлекло гибель людей", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В случае если подтвердится вина Дениса Черемисина, то мужчина будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти – в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн "Боярышник".

"Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов", – говорилось в сообщении пресс-службы СК.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35 информационно-аналитических материалов губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного Собрания региона Сергею Брилке, а также в администрацию Иркутска и другие инстанции.

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.

Фото: youtube.com

irkutskmedia.ru
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