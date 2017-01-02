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Тысяча и одно происшествие


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Вчера, 16:18
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Во вторник на пресс-конференции о прошедших праздниках рассказали представители службы ГО и ЧС, отдела по организации медицинской и лекарственной помощи, и комиссии по делам несовершеннолетних.

С 31 декабря по 9 января произошло больше тысячи различных происшествий. Не надо пугаться, эта статистика на уровне прошлого года. Возбуждено 34 уголовных дела, из которых 18 раскрыто (сюда входит и массовая драка у бара «Харатс паб» в 29-м микрорайоне). Четыре преступления относятся к разряду тяжких и особо тяжких. Подавляющее число конфликтов произошло на почве неумеренного распития алкогольных напитков. Увеличилось количество ножевых ранений, но, к счастью, обошлось без тяжких последствий для здоровья. Зафиксировано 28 ДТП, есть случаи повторного нахождения за рулём в нетрезвом виде. На штрафплощадку отправлено 27 автомобилей.

За праздники произошли два пожара в садоводствах, есть один погибший. Тепло- и электросети работали в плановом режиме, точечные отключения отмечены лишь в СНТ. В связи с массовыми отравлениями в области алкогольными суррогатами на территории АГО был введен особый режим, но сейчас он изменен на режим повышенной готовности. У нас фактов отравления суррогатом не зафиксировано, зато случаев интоксикации хватает. В ходе совместных рейдов полиции с торговым отделом изъято более 1600 литров алкоголя за нарушение режима торговли или без документов.

По информации медиков, зафиксировано более 6 тысяч обращений, из них в скорую помощь обратилось больше 4 тысяч граждан. За время праздников на свет появились 58 детей. В травмпункт обратились 90 детей с ушибами и растяжениями, полученными на горках (16 госпитализированы). У одного подростка в руках сработала самодельная петарда, серьезных повреждений, к счастью, нет. Сотрудники КДН проверили 514 семей (4 детей госпитализировали) и 3 госучреждения. В семьях зафиксирован 1 факт жестокого обращения с детьми, ведется проверка по данному факту.

Оксана ТИХАЯ
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