Это вам не игрушки



Собств. инф.

Нетрезвый 55-летний ангарчанин пришёл в магазин «Эконом», расположенный в 19 квартале. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, украл с торговых полок «Перцовку», молоко, подсолнечное масло, пакет риса и сахара, упаковку курицы и попытался уйти из магазина, не оплатив продукты на кассе. Однако охранник магазина заметил эти манипуляции и остановил мужчину.Поняв, что его «раскрыли», похититель вытащил игрушечный пистолет и стал угрожать охраннику, требуя отпустить его. Казалось бы, дело – «игрушечное», но человек за него получил срок, который мог бы быть и больше. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учел: раскаяние в содеянном, троих детей на иждивении, отсутствие судимости.Ангарский городской суд признал подсудимого виновным в разбое и назначил ему наказание в виде 2 лет условно. Приговор суда вступил в законную силу.