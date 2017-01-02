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Это вам не игрушки


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Сегодня, 12:55
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За грабёж с игрушечным пистолетом ангарчанин, отец троих детей получил два года условно, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

Нетрезвый 55-летний ангарчанин пришёл в магазин «Эконом», расположенный в 19 квартале. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, украл с торговых полок «Перцовку», молоко, подсолнечное масло, пакет риса и сахара, упаковку курицы и попытался уйти из магазина, не оплатив продукты на кассе. Однако охранник магазина заметил эти манипуляции и остановил мужчину.

Поняв, что его «раскрыли», похититель вытащил игрушечный пистолет и стал угрожать охраннику, требуя отпустить его. Казалось бы, дело – «игрушечное», но человек за него получил срок, который мог бы быть и больше. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учел: раскаяние в содеянном, троих детей на иждивении, отсутствие судимости.

Ангарский городской суд признал подсудимого виновным в разбое и назначил ему наказание в виде 2 лет условно. Приговор суда вступил в законную силу.

Собств. инф.
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