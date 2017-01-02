Маньяк признался в 59 убийствах

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По её завершении дело будет передано обвиняемому для ознакомления, а затем направлено в суд для вынесения приговора. Об этом в четверг, 12 января, «Интерфаксу» сообщил следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Иркутской области Евгений КАРЧЕВСКИЙ.По его словам, врачи поставили Попкову диагноз гомицидомания (страсть к убийствам), который не является симптомом психического расстройства. Таким образом, Попкова вряд ли признают невменяемым, считает следователь.10 января стало известно, что бывшему офицеру МВД, два года назад осужденному пожизненно за убийство 22 женщин, предъявлено новое обвинение еще по 25 эпизодам. В общей сложности он обвиняется в расправе над 47 женщинами, при этом сам он дал признательные показания по 59 убийствам.