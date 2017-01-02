Под угрозой ножа похитили 5 миллионов рублей

Получив информацию о происшествии, сотрудники полиции составили ориентировку с описанием внешности налетчиков, подключив к раскрытию преступления сыщиков уголовного розыска и наряды наружных служб. Вскоре оперативный дежурный отдела МВД России по Тайшетскому району получил сигнал от инспекторов ГИБДД Евгения Лескова и Евгения Сбитнева, работавших в районе п. Коновалова. Офицеры дорожной полиции доложили о том, что ими задержано такси, в салоне которого находились двое граждан подходящих под описание лиц, объявленных в розыск. Во время их личного досмотра полицейские обнаружилиобъяснить происхождение которых на месте мужчины не смогли. Доставленные в ОВД подозреваемые возраста 25-26 лет в дальнейшем дали признательные показания.В ходе проведенных следственных действий полицейские изъяли одежду, а также орудие преступления, спрятанные недалеко от места происшествия.По данному факту следственными органами отдела МВД России по Тайшетскому району возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой, совершенный в особо крупном размере» и предусматривающей наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет.По ходатайству следователя задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.