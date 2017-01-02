В Ангарске оставили детей в машине

Инцидент произошёл около двух часов дня 13 января на въезде в город нефтехимиков около крупных торговых магазинов. По предварительным сведениям, водитель на автомобиле «Тойота Виш» припарковался в зоне действия дорожных знаков «Стоянка для инвалидов» и «Работает эвакуатор», после чего оставил машину.В салоне иномарки, задние стекла которой были затонированы, на третьем ряду в детских удерживающих устройствах находились две девочки 4-х и 6-летнего возраста.Транспортное средство нарушителя правил дорожного движения было эвакуировано на штраф-площадку. Известно, что мужчина с детьми и супругой прибыл из Усолья-Сибирского за покупками.По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам будем дана правовая оценка всем участникам событий. Дети не пострадали и возвращены родителям, которые в свою очередь привлечены к административной ответственности.Между тем это не первый случай безответственного отношения взрослых по отношению к своим детям. Так, в марте в областном центре с улице Карла Марка эвакуировали машину, в салоне которой спал ребёнок. Стекла машины также были затонированы и не позволили разглядеть находившегося ребенка.Полиция Иркутской области призывает автовладельцев соблюдать правила дорожного движения и никогда не оставлять малолетних детей одних в салоне транспортных средств особенно в зимнее время.