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В Ангарске оставили детей в машине


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Сегодня, 10:47
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В Ангарске оставили детей в машине

В Ангарске полицейские разбираются в обстоятельствах эвакуации легкового автомобиля с малолетними детьми.

Инцидент произошёл около двух часов дня 13 января на въезде в город нефтехимиков около крупных торговых магазинов. По предварительным сведениям, водитель на автомобиле «Тойота Виш» припарковался в зоне действия дорожных знаков «Стоянка для инвалидов» и «Работает эвакуатор», после чего оставил машину.

В салоне иномарки, задние стекла которой были затонированы, на третьем ряду в детских удерживающих устройствах находились две девочки 4-х и 6-летнего возраста.

Транспортное средство нарушителя правил дорожного движения было эвакуировано на штраф-площадку. Известно, что мужчина с детьми и супругой прибыл из Усолья-Сибирского за покупками.

По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам будем дана правовая оценка всем участникам событий. Дети не пострадали и возвращены родителям, которые в свою очередь привлечены к административной ответственности.

Между тем это не первый случай безответственного отношения взрослых по отношению к своим детям. Так, в марте в областном центре с улице Карла Марка эвакуировали машину, в салоне которой спал ребёнок. Стекла машины также были затонированы и не позволили разглядеть находившегося ребенка.

Полиция Иркутской области призывает автовладельцев соблюдать правила дорожного движения и никогда не оставлять малолетних детей одних в салоне транспортных средств особенно в зимнее время.

38.мвд.рф
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