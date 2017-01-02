С пневматическим пистолетом в магазин

Инцидент произошёл вечером 12 января на улице Мухина областного центра. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, злоумышленник пригрозил женщине-продавцу оружием и забрал из кассы наличные деньги.Накануне злоумышленник самостоятельно пришёл в отдел полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и рассказал о произошедшем.Полицейские изъяли орудие преступления – пневматический пистолет, опросили потерпевших, установили свидетелей и очевидцев.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой». Санкция статьи влечет наказание до 10 лет лишения свободы.