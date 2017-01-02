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С пневматическим пистолетом в магазин


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Сегодня, 11:55
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С пневматическим пистолетом в магазин
В Иркутске сотрудники полиции задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения на продавца торгового павильона.

Инцидент произошёл вечером 12 января на улице Мухина областного центра. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, злоумышленник пригрозил женщине-продавцу оружием и забрал из кассы наличные деньги.

Накануне злоумышленник самостоятельно пришёл в отдел полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и рассказал о произошедшем.

Полицейские изъяли орудие преступления – пневматический пистолет, опросили потерпевших, установили свидетелей и очевидцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой». Санкция статьи влечет наказание до 10 лет лишения свободы.

38.мвд.рф
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