ДТП в Ангарске с участием сотрудника ГИБДД

Сотрудники управления МВД России по г. Ангарску выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении Старого Московского тракта и улицы Кирова.
15 января около 23 часов на перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого оба водителя, а также двое пассажиров госпитализированы. За рулем одной из автомашин находился сотрудник ГИБДД УМВД России по г. Ангарску.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие либо отсутствие состояния алкогольного опьянения участников ДТП.
Если в указанном происшествии будет установлена вина сотрудника, он будет уволен из ОВД, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.38.мвд.рф