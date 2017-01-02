ДТП в Ангарске с участием сотрудника ГИБДД

15 января около 23 часов на перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого оба водителя, а также двое пассажиров госпитализированы.По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие либо отсутствие состояния алкогольного опьянения участников ДТП.Если в указанном происшествии будет установлена вина сотрудника, он будет уволен из ОВД, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.