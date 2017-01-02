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ДТП в Ангарске с участием сотрудника ГИБДД


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Сегодня, 12:57
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ДТП в Ангарске с участием сотрудника ГИБДД
Сотрудники управления МВД России по г. Ангарску выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении Старого Московского тракта и улицы Кирова.

15 января около 23 часов на перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого оба водителя, а также двое пассажиров госпитализированы. За рулем одной из автомашин находился сотрудник ГИБДД УМВД России по г. Ангарску.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие либо отсутствие состояния алкогольного опьянения участников ДТП.

Если в указанном происшествии будет установлена вина сотрудника, он будет уволен из ОВД, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

38.мвд.рф
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