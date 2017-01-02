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Не кури лежа на диване!


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Сегодня, 11:01
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Не кури лежа на диване!
Двоих 52-летних мужчину и женщину с ожогами и отравлением угарным газом вынесли из горящей квартиры на пятом этаже огнеборцы пожарно-спасательной части № 7 города Иркутска.

Пожар случился накануне вечером в пятиэтажном доме на улице Ярославского. 2 автоцистерны и автолестница прибыли по указанному в сообщении адресу. Соседи, вызвавшие пожарных, эвакуировались самостоятельно. В условиях сильного задымления из подъезда по лестничным маршам пожарные вывели 8 человек и проникли внутрь квартиры, из-за двери которой шел дым. В квартире на полу и на диване были обнаружены двое пострадавших – мужчину и женщину передали бригаде скорой помощи. Пострадавший рассказал, что от его сигареты, которую он курил лёжа, загорелся диван. Но, поскольку оба находились в состоянии алкогольного опьянения, не заметили пожара.

Огонь был потушен в считанные минуты. Еще через полчаса были ликвидированы последствия возгорания. В результате были повреждены диван и домашние вещи на площади 3 квадратных метра, квартира закопчена на всей площади.

38.mchs.gov.ru
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