Не кури лежа на диване!

Пожар случился накануне вечером в пятиэтажном доме на улице Ярославского. 2 автоцистерны и автолестница прибыли по указанному в сообщении адресу. Соседи, вызвавшие пожарных, эвакуировались самостоятельно. В условиях сильного задымления из подъезда по лестничным маршам пожарные вывели 8 человек и проникли внутрь квартиры, из-за двери которой шел дым. В квартире на полу и на диване были обнаружены двое пострадавших – мужчину и женщину передали бригаде скорой помощи. Пострадавший рассказал, что от его сигареты, которую он курил лёжа, загорелся диван. Но, посколькуне заметили пожара.Огонь был потушен в считанные минуты. Еще через полчаса были ликвидированы последствия возгорания. В результате были повреждены диван и домашние вещи на площади 3 квадратных метра, квартира закопчена на всей площади.