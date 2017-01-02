Опасное селфи с телевизионной вышки

В начале декабря в дежурную часть отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило заявление, что на объект связи проникли несовершеннолетние.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники полиции установили, что двое подростков 13 и 14 лет, дождавшись, когда родители ушли на работу, поехали на телевизионную вышку с целью сделать фотографии местности и себя с высоты.
Проникнув на территорию, и поднявшись на объект на уровень девятиэтажного дома, рискуя жизнями, они сделали несколько снимков,
затем спустились и уехали домой.
С родителями и подростками проведены профилактические беседы о недопущении подобных случаев.
Напомним, что в сентябре прошлого года полицейские разбирались в обстоятельствах происшествия с 15-летним подростком, который забрался на столб линии электропередач и попытался сделать селфи. Но, потеряв равновесие, упал с высоты около 20 метров. Падая, десятиклассник захватил рукой электрический провод и получил серьезные травмы. (Селфи с электрошоком
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Полиция Иркутской области призывает родителей несовершеннолетних проводить профилактические беседы со своими детьми на предмет безопасного поведения. С этой целью можно вместе с детьми изучить памятку «Безопасное селфи», разработанную МВД России. Необходимо обратить внимание подрастающего поколения на проблемы травматизма и смертельных исходов при несоблюдении безопасности при создании селфиБезопасные селфи38.мвд.рф