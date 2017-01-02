Четверо пострадавших



Игорь КАРИН

В одиннадцать часов вечера там лоб в лоб столкнулись «Тойота-Филдер» и «Тойота-Карина». За рулем одной из машин был сотрудник ГИБДД г. Ангарска. Сила удара была такой, что четыре человека (один в «Карине», трое в «Филдере») оказались зажатыми в салоне. Извлечь их удалось только спасателям, которые деблокировали двери.Авария произошла из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу. Но кто именно, пока не установлено.