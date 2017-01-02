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Четверо пострадавших


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Сегодня, 11:08
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Вечером в воскресенье, 15 января, серьезная авария произошла в районе перекрестка улицы Кирова и трассы М-53.

В одиннадцать часов вечера там лоб в лоб столкнулись «Тойота-Филдер» и «Тойота-Карина». За рулем одной из машин был сотрудник ГИБДД г. Ангарска. Сила удара была такой, что четыре человека (один в «Карине», трое в «Филдере») оказались зажатыми в салоне. Извлечь их удалось только спасателям, которые деблокировали двери.

Авария произошла из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу. Но кто именно, пока не установлено.

Игорь КАРИН
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