Машину увезли вместе с детьми



Оксана ТИХАЯ

13 января припаркованную у ТЦ «ДСК Центр» «Тойоту-Виц» эвакуировали по всем правилам в зоне действия дорожных знаков «Стоянка для инвалидов» и «Работает эвакуатор». Произошло это в 13.45. А в 14.10 на штрафплощадку, куда увезли машину, поступил звонок от владельца. Оказывается, в салоне, на задних сиденьях, остались две девочки, 4 и 6 лет, которых не заметили из-за тонированных стёкол. В отношении родителей будут применены меры административного воздействия.Сотрудники СК проводят доследственную проверку в отношении правомерности действий работников эвакуатора. Страшно представить, что могло бы случиться с маленькими детьми, оставшимися в закрытой холодной машине на штрафплощадке и пристегнутыми к креслам, не позвони отец вовремя.Как сообщила нашей газете старший помощник СУ СК РФ по Иркутской области Карина ГОЛОВАЧЁВА, такие дела обычно заканчиваются ничем. Подтверждение – недавний аналогичный случай, произошедший в Иркутске в декабре. Тогда в отношении действий эвакуатора был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. В соцсетях между тем разгорелась оживленная полемика, кто больше неправ – родители или эвакуатор. Ведь часто, чтобы купить что-то быстро и по мелочи, бывает просто жалко будить уснувших и замотанных в дороге детей. Наверное, всё просто: кто-то из родителей должен обязательно остаться в салоне, и главное, не оставлять машину в неположенном месте.