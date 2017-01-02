.
,

Машину увезли вместе с детьми


0

Сегодня, 11:11
 Количество просмотров: 41
    

Следственный комитет РФ по Иркутской области начал проверку по факту эвакуации легкового автомобиля с двумя малолетними детьми.

13 января припаркованную у ТЦ «ДСК Центр» «Тойоту-Виц» эвакуировали по всем правилам в зоне действия дорожных знаков «Стоянка для инвалидов» и «Работает эвакуатор». Произошло это в 13.45. А в 14.10 на штрафплощадку, куда увезли машину, поступил звонок от владельца. Оказывается, в салоне, на задних сиденьях, остались две девочки, 4 и 6 лет, которых не заметили из-за тонированных стёкол. В отношении родителей будут применены меры административного воздействия.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку в отношении правомерности действий работников эвакуатора. Страшно представить, что могло бы случиться с маленькими детьми, оставшимися в закрытой холодной машине на штрафплощадке и пристегнутыми к креслам, не позвони отец вовремя.

Как сообщила нашей газете старший помощник СУ СК РФ по Иркутской области Карина ГОЛОВАЧЁВА, такие дела обычно заканчиваются ничем. Подтверждение – недавний аналогичный случай, произошедший в Иркутске в декабре. Тогда в отношении действий эвакуатора был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. В соцсетях между тем разгорелась оживленная полемика, кто больше неправ – родители или эвакуатор. Ведь часто, чтобы купить что-то быстро и по мелочи, бывает просто жалко будить уснувших и замотанных в дороге детей. Наверное, всё просто: кто-то из родителей должен обязательно остаться в салоне, и главное, не оставлять машину в неположенном месте.

Оксана ТИХАЯ
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
9 медалей на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту
Итоги первенства области по стрельбе из лука
Привезла серебро с чемпионата Европы по бобслею
Все новости категории

Реклама


Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Трамвай сошёл с рельсов
Машину увезли вместе с детьми
Четверо пострадавших
Все новости категории

Общество
Бутерброд без масла
Как в деревне
Не терять хватку
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (100)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru