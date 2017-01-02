Трамвай сошёл с рельсов

Сход вагонов с рельсов – опасное ДТП. Просто чудо, что обошлось без пострадавших.

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Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Как рассказали нашей газете главный инженер «Ангарского трамвая» Олег ВЕСЕЛОВ и главный ревизор по безопасности дорожного движения предприятия Наталья ФИРСОВА, причины аварии ещё уточняются. Предположительно – неисправность подвижного состава либо посторонний предмет на путях.В момент схода в вагоне находился один пассажир – мужчина, он как раз встал и приготовился выходить на остановке «Дворец творчества», однако хорошо держался, поэтому не пострадал.За рулём вагона находился водитель со стажем безаварийного вождения более четырех лет, как утверждают специалисты «Ангарского трамвая», его вины в происшествии нет.Вагон с бортовым номером 202 довольно новый, эксплуатируется около 10 лет (разрешенный срок эксплуатации – 30 лет), современный, однако его электронная «начинка» в наших суровых сибирских условиях доставляет много хлопот, требует серьёзного обслуживания.После происшествия вагон стоял на рельсах около двух часов для проведения необходимых замеров, за ним скопилось ещё четыре вагона. Затем приехал автомобильный кран от «Ангарского трамвая», который поставил трамвай на рельсы, и тот своим ходом ушёл в депо. На время проведения обследования вагон, хоть он и на ходу, снят с маршрута. Так, из 57 вагонов, которые обслуживают город, на ходу остались 56.Мы спросили Олега Веселова и Наталью Фирсову, могло ли стать причиной аварии плохое состояние рельсовых путей. Наталья Фирсова согласилась, что рельсы действительно находятся в аварийном состоянии и это могло стать причиной аварии. А Олег Веселов добавил, что всю необходимую документацию, обосновывающую необходимость ремонта путей, они представили в городскую администрацию. Дальше – дело рук администрации.По словам специалистов предприятия, сходы вагонов с рельсов случаются довольно часто, слава Богу, без пострадавших. А последняя авария с трамваем случилась в субботу, 14 января, когда в Майске легковой автомобиль поздним вечером ехал с выключенными фарами и врезался в трамвай № 3. Сильно пострадала пассажирка легковушки, она находится в больнице.У «Ангарского трамвая» до сих пор нет директора. С момента увольнения последнего прошло уже 2,5 месяца. Ещё в ноябре был объявлен конкурс, однако, желающие, видимо, в очереди не стоят. Обязанности директора исполняет Мария ЕЛИСЕЕВА, начальник планово-экономического отдела.