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В Ангарске ищут потерпевших в кражах из дачных домов


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Сегодня, 09:53
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В Ангарске ищут потерпевших в кражах из дачных домов

Следователи Управления МВД России по городу Ангарску в ходе расследования хищения имущества из дачных домиков, расположенных в пригороде Мегета, предполагают ряд новых преступных эпизодов.

В настоящее время в производстве следственного отдела №2 находятся уголовные дела по фактам незаконного проникновения в дачные домики. Под следствием находятся четверо мужчин в возрасте от 25 до 30 лет.

Полицейские отметили, что все подозреваемые сами постоянно проживают на дачных участках и совершают кражи в соседних садоводствах. В ходе работы по проверке фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений, сыщиками было установлено в общей сложности 7 фактов краж с незаконным проникновением на участки и дома в ряде садоводств, расположенных в Ангарском районе.

По каждому из них возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Кроме того, в результате принятых мер, оперативники разыскали значительную часть похищенного и уже возвратили потерпевшим. Сейчас молодые люди проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В ходе обысков по месту жительства были обнаружены похищенные вещи, которые не были опознаны потерпевшими по прежним эпизодам. У следствия есть основания полагать, что это имущество принадлежит хозяевам дачных домиков, которые пока еще не обнаружили пропажу. Следователи приглашают ангарчан, обнаруживших кражу в своем домике, обращаться по территориальности в следственный отдел №1 (расположенный в 1 квартале) и в следственный отдел №2 (расположенный в 205 квартале), и, возможно, опознать свое имущество.

«Мы призываем ангарчан, имеющих садовые участки в пригороде, хотя бы раз в неделю посещать дачи, чтобы убедиться в сохранности своего имущества. Традиционно зимой увеличивается количество дачных краж. Но зачастую владельцы о том, что их обокрали, узнают спустя несколько месяцев. Это затрудняет раскрываемость преступления и возврат имущества», - отмечает заместитель начальника СО-2 СУ УМВД России по г. Ангарску Людмила Максимова.

Пресс-служба УМВД России по г. Ангарску (по материалам СО-2 СУ УМВД России по г. Ангарску)

38.мвд.рф
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