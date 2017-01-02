В Ангарске ищут потерпевших в кражах из дачных домов

В настоящее время в производстве следственного отдела №2 находятся уголовные дела по фактам незаконного проникновения в дачные домики. Под следствием находятся четверо мужчин в возрасте от 25 до 30 лет.Полицейские отметили, что все подозреваемые сами постоянно проживают на дачных участках и совершают кражи в соседних садоводствах. В ходе работы по проверке фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений, сыщиками было установлено в общей сложности 7 фактов краж с незаконным проникновением на участки и дома в ряде садоводств, расположенных в Ангарском районе.По каждому из них возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде.Кроме того, в результате принятых мер, оперативники разыскали значительную часть похищенного и уже возвратили потерпевшим. Сейчас молодые люди проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.В ходе обысков по месту жительства были обнаружены похищенные вещи, которые не были опознаны потерпевшими по прежним эпизодам. У следствия есть основания полагать, что это имущество принадлежит хозяевам дачных домиков, которые пока еще не обнаружили пропажу.- отмечает заместитель начальника СО-2 СУ УМВД России по г. Ангарску Людмила Максимова.