И на корову найдутся мошенники

В дежурную часть отдела МВД России по Нижнеудинскому району поступило сообщение от 36-летней женщины. Заявительница на сайте «Авито.ру» неделю назад разместила объявление о продаже коровы. Накануне ей позвонил покупатель и сказал, что готов купить животное. Определив банковский перевод как способ оплаты, незнакомец попросил назвать данные карты. Женщина выполнила условие и у неё списали 97 тысяч рублей.
В полицию с начала года обратилось 36 жителей Иркутской области
с сообщениями о совершении в отношении них интернет-афер. Все заявители перевели деньги мошенникам, которые использовали распространенные «приманки».
Самой популярной
схемой обмана является хищение денежных средств при покупке или продаже товаров в интернете. Зачастую граждане переводят деньги в качестве предоплаты и не получают товар. Таким образом накануне лишился денежных средств 48-летний житель Усть-Кута, который в качестве задатка за покупку автомобиля «ЗИЛ» перевёл 108 тысяч рублей. Еще один случай обмана – преступник под предлогом совершения покупки запрашивает конфиденциальные данные банковской карты. В Иркутске 20-летняя девушка именно таким образом лишилась 10 тысяч рублей.
СМС-рассылка – вторая
по популярности схема обмана аферистов. Злоумышленники рассылают сообщения типа: «С вашей карты списано 9898 рублей», «Ваша карта заблокирована» и т.д. В СМС всегда преступники оставляют свой номер телефона и представляются банковскими работниками. В дальнейшем они узнают информацию, представляющую банковскую тайну и похищают сбережения. По такой схеме с начала года аферисты обманули 12 жителей региона.
Телефонное мошенничество располагается на третьем месте
по популярности. Внук попал в ДТП, родственник находится в полиции, денежная выплата пенсионерам – наиболее распространенные легенды. Как правило таким образом становятся жертвами обмана пенсионеры.
Полиция рекомендует гражданам соблюдать необходимые меры личной и имущественной безопасности. Храните в секрете данные карты, не переводите предоплаты, игнорируйте подозрительные СМС и звонки.
38.мвд.рф
Категорически запрещается называть кому-либо данные карты! У вас могут похитить денежные средства!