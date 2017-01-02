Зарезал и совершил поджог

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили личность предполагаемого убийцы, которым оказался 22-летний ранее судимый местный житель. Вскоре оперативникам удалось узнать, что подозреваемый пытается скрыться от правоохранителей, покинув город на маршрутном автобусе.В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска организовали взаимодействие с межмуниципальным отделом МВД России «Усольский». В результате четко скоординированных действий подозреваемый был задержан экипажем ГИБДД в одном из рейсовых автобусов и доставлен в отдел полиции.По версии полицейских, 17 января местный житель пришел в дом к одному из потерпевших, где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своим знакомым телесные повреждения не совместимые с жизнью. С целью сокрытия следов совершенного преступления, он совершил поджог.По данному факту следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело.