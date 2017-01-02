Зарезал и совершил поджог

17 января в дежурную часть отдела полиции межмуниципального отдела МВД России "Черемховский (с дислокацией в г. Свирске) поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в доме по улице Чекалина обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. В целях раскрытия противоправного деяния в территориальный ОВД были направлены наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили личность предполагаемого убийцы, которым оказался 22-летний ранее судимый местный житель. Вскоре оперативникам удалось узнать, что подозреваемый пытается скрыться от правоохранителей, покинув город на маршрутном автобусе.
В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска организовали взаимодействие с межмуниципальным отделом МВД России «Усольский». В результате четко скоординированных действий подозреваемый был задержан экипажем ГИБДД в одном из рейсовых автобусов и доставлен в отдел полиции.
По версии полицейских, 17 января местный житель пришел в дом к одному из потерпевших, где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своим знакомым телесные повреждения не совместимые с жизнью. С целью сокрытия следов совершенного преступления, он совершил поджог.
По данному факту следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело.Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
(по информации МО МВД России "Черемховский")38.мвд.рф