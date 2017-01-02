Давайте помогу!

Как мошенницы обманывали клиентов банка

Учитесь пользоваться банкоматом - это убережёт вас от воров.

Елена Климова

Услугу «мобильный банк» в своих аферах использовала и 27-летняя ангарчанка. В августе 2015 года её, специалиста с высшим образованием, приняли на работу консультантом по банковским продуктам в ангарский офис Сбербанка. Клиентам пожилого возраста трудно самостоятельно проводить банковские операции, поэтому им на помощь приходят консультанты. Женщина решила, что она и клиента проконсультирует, и себя не обидит, обдумала схему незаконного пользования банковскими карточками клиентов и предложила своей подруге, проживающей в Улан-Удэ, быть её сообщницей. Подруга согласилась.Новая сотрудница банка применила схему мошенничества уже на следующий месяц после устройства на работу. В сентябре 2015 года в банк обратилась Римма Петровна, которой нужно было через банкомат снять со своей сберкнижки 20 тысяч рублей. Для мошенницы эта пожилая ангарчанка была удобным клиентом - женщина не умела пользоваться банкоматом, а значит, не понимала, какие действия совершает консультант с её банковской картой. Мошенница незаконно распечатала чек с идентификатором пользователя карты и паролем для входа в личный кабинет клиента, передала эту информацию подельнице. Та вошла в личный кабинет Риммы Петровны и перевела с ее счета 15708 рублей сначала на имя знакомого мужчины, затем с его с карты на карту знакомой женщины, которую попросила снять деньги и перевести на свою банковскую карту. Сообщницы полагали, что такой многоразовый способ перевода денег с карты на карту - гарантия безопасности.Мошенница страховалась и перед тем, как снимать деньги со счета клиента, - сначала проверяла, подключена ли его карточка к услуге «мобильный банк». Если подключена, снимать опасно - человек сразу получит об этом смс. Если услуги «мобильный банк» не было, имеющиеся на счете деньги тут же снимали. Похищенное подруги делили на двоих.Таким образом, за два месяца мошенницы обокрали восемь ангарчан более чем на 240 тысяч рублей. Не сразу, но всё же обворованные клиенты увидели, что деньги с их счетов пропали, обратились в правоохранительные органы, которые раскрыли преступление, проследив движение денег по банковским картам.Ангарский городской суд квалифицировал действия подсудимых по каждому из эпизодов по части 2 статьи 159.6 УК РФ как мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам. Кроме того, сотрудница банка была осуждена за незаконное получение и разглашение банковской тайны. По каждому из восьми эпизодов хищения суд назначил ей по 1,5 года лишения свободы, такой же срок - за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. То есть сидеть бы мошеннице 24 года, а ее улан-удэнской подруге 12 лет! Но закон милостив: суд учел, что подруги раскаялись в содеянном, несудимые, имеют малолетних детей, по месту жительства характеризуются положительно. Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали явка с повинной, помощь следствию, а также возмещение ущерба. В результате ангарчанка получила 3 года лишения свободы условно, ее подруга - 2,5 года условно.Приговор Ангарского городского суда вступил в законную силу.