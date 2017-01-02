Чистил город

В чём признаётся следствию ангарский маньякНе прошло и пары недель после скандала с «Боярышником», прославившего наши края, как край дебилов и дегенератов, как о нас опять записали федеральные и мировые СМИ. И опять по печальному поводу.
Ангарский маньяк в погонах, бывший сотрудник милиции Михаил Попков, осужденный в 2015 году за убийство 22 женщин, признался ещё в 59 убийствах. Итого 81 жертва. Ужас!
Возникает закономерный вопрос: зачем? Мнения разделились. Есть точка зрения, что преступником движет жажда славы, он намерен «затмить» Чикатило. Многие подозревают, что Попков просто хочет подольше оставаться под следствием в СИЗО, где бытовые условия значительно лучше. Есть мнение, что на Попкова теперь стремятся повесить все висяки. Но так просто убийство не сочинить. Каждый эпизод, каждое признание ещё надо доказать.
Сейчас Михаил Попков проходит судебно-психиатрическую экспертизу. Напомним, ранее врачи уже поставили Попкову диагноз гомицидомания (страсть к убийствам). Этот диагноз не считается психическим расстройством, поэтому невменяемым преступник признан не был.
Как рассказал в личной беседе нашей газете один из сотрудников полиции, несмотря на то, что количество убийств, которые на себя берёт Попков, поражает, он точно даёт ориентиры мест преступления и координаты мест, где спрятаны тела. Что удивительно, ведь многие женщины были убиты более двух десятилетий назад. Напомним, по первому обвинительному заключению Попкову вменяли эпизоды с 1994 до 2000 год. Сейчас речь идет об убийствах, совершенных с 1992 по 2010 год. Возможно, здесь играет роль тот факт, что маньяк в своё время занимался биатлоном, важная составляющая этого вида спорта – умение ориентироваться на местности.
Скелетированные трупы убитых женщин находят до сих пор, из-за давности событий многие из них трудно опознать. Как сообщил нам наш источник, сейчас рассматривается вероятность участия Попкова в убийствах, которые были совершены за пределами Ангарска и даже области. Одно время, уволившись из милиции, он торговал иномарками, которые пригонял из Владивостока. Если он действительно испытывал неодолимое желание убивать, у него могли быть жертвы в городах и посёлках вдоль федеральной трассы.
Как сообщил нам наш источник в полиции, несмотря на подозрения, что убивает женщин кто-то из сотрудников (обширные поиски, огромную работу, а также 3,5 тысячи экспертиз), вычислили Михаила Попкова случайно. В 2012 году его вызывали на допрос, где попросили сдать слюну для анализа ДНК. У него было право отказаться от этой процедуры. Но он анализ сдал! Экспертиза показала, что бывший сотрудник полиции и есть убийца.
Большинство жертв маньяка - молодые женщины в возрасте от 19 до 28 лет, ещё 4 жертвы - в возрасте 35–40 лет. Почти все (кроме одной) на момент убийства были нетрезвы. Долгое время муссировался слух, что жертвами Попкова были асоциальные, гулящие женщины, он считал себя «чистильщиком», избавляющим общество от них. Однако всё это далеко не так. Среди жертв были предпринимательница, учительницы, парикмахеры, водители трамваев, работницы городских предприятий. Некоторые из женщин были мамами совсем маленьких ребятишек. Да и сами они были чьими-то детьми…
Однако, как нам сообщил наш источник, во время допросов Попков действительно рассказывал, что в момент знакомства он в первую очередь определял для себя, станет конкретная женщина его жертвой или нет. Обычно он приглашал одиноко идущих по улице ангарчанок в машину (а если в тот момент был при форме и погонах, естественно, срабатывал эффект доверия, женщинам и в голову не могло прийти, что сотрудник милиции представляет для них опасность). Мол, куда так поздно? Опасно же! Садись, подвезу! Женщина садилась, и тут милиционер приглашал «продолжить банкет». Те, кто соглашался, подписывали себе приговор. Тех, кто отказывался от предложения, он довозил до дома и ещё смотрел, чтобы они благополучно дошли до подъезда. Судя по всему, Попков был одержим определённой идеей и считал, что поступает правильно…
За всё горе, принесённое в ангарские семьи, Попков приговорён к пожизненному заключению, смертной казни в нашей стране нет.
Анна ГОЛОВАНОВА
Куда смотрели?Что напоминает план Ангарска? Правильно, пистолет. С такими «внешними данными» судьба города, похоже, предопределена. Впору просить священников, чтобы на вертолёте облетели и освятили город, как это когда-то было сделано над иркутским аэропортом, где постоянно падали самолёты…
Картинка с сайта pikabu.ru
Татьяна Александровна ВАГИНА, работавшая в лихих 90-х годах старшим следователем прокуратуры города Ангарска, вспоминает:- В моем производстве было дело об убийстве Елены ДОРОГОВОЙ. Когда мы занимались его расследованием, то нашли свидетеля, который в 5 часов утра видел в окно, как потерпевшая садилась в автомобиль «Нива». Она ехала на железнодорожный вокзал, чтобы встретить маму, но до вокзала не доехала…
Труп женщины ранним утром обнаружили рабочие, строившие «шанхайку». Когда оперативная группа приехала на место преступления, то вместе с ними был и Попков, в то время работавший помощником оперативного дежурного милиции Центрального РОВД города Ангарска.- Когда мы осматривали место происшествия, Попков вдруг схватил сумочку убитой женщины и начал мять её пальцами. Я, увидев это, прикрикнула: «Сумку положи!» Он положил со словами, что взял сумку, чтобы установить личность убитой. Теперь я понимаю, что Попков испугался, что во время убийства мог оставить на сумке свои отпечатки. Выход? Публично добавить свои отпечатки, нарушив правила осмотра места происшествия, но сняв с себя подозрения.
Вопрос, который не дает покоя многим ангарчанам: почему на глазах коллег Попкова были шоры? Почему они не увидели в нём убийцу? По словам Татьяны Вагиной, Михаил Попков был хорошим сотрудником милиции. Он даже отличился геройским поступком, защищая жертву грабителей. В квартиру ангарчанки в 51 квартале (недалеко от отделения милиции) ворвались трое бандитов, женщину избили, но ей удалось доползти до телефона и сообщить об этом в милицию. Звонок принял Попков, схватил автомат, с которым ворвался в квартиру, двух преступников повязал, а третий сбежал. Милиционер кинулся за ним, предупредил, что будет стрелять, а когда тот не остановился, выстрелил и убил преступника.- В 90-е годы, когда действовал маньяк, в Ангарске чуть не каждый день случались убийства - разборки между ОПГ «Казино» и «Квартал». В то время в нашем следственном отделе работали всего 10 человек, у каждого в производстве 25 «живых» уголовных дел, не считая тех, которые мы называли «объектовыми» - нераскрытыми. При этом у каждого следователя было по 2-3 дела по убийствам женщин - жертв маньяка. Тут явно прослеживалась серия убийств, но расследование этих дел шло разрозненно, каждый случай рассматривался отдельно. Хотя ангарские следователи провели большую работу, собрали доказательства, которые были сохранены и стали основанием вынесения Попкову приговора о пожизненном заключении,
- рассказывает Татьяна Вагина.
У Михаила Попкова в арсенале несколько двойных убийств. Полагают, что он мог работать с напарником. Татьяна Вагина уверена, что со своими жертвами маньяк расправлялся в одиночку, так как был физически очень сильным: занимался спортом и много лет подрабатывал - копал могилы. Попков мог один на спор выкопать лопатой могилу быстрее, чем четверо мужчин.
Но самую страшную могилу он выкопал себе сам.
Ольга КРАСНОВАКстати
Помогите в расследованииНа счету ангарского маньяка Михаила Попкова более 20 убийств женщин, по которым имеются возбужденные уголовные дела, но личности потерпевших до сих пор не установлены. Одна из жертв была обнаружена 12.08.2003 года в лесном массиве за садоводством «Утес» Ангарского района, недалеко от объездной дороги Иркутск-Красноярск (трасса М-53). Имеющиеся приметы: женщина европеоидной расы, возраст 30-39 лет, рост 165-170 см, волосы длиной 13-14 см, каштанового цвета, крашеные - мелированные. Была одета: одежда не обнаружена. С момента смерти прошло не менее 2 лет, т.е. могла исчезнуть в любое время до августа 2003 года. В ходе расследования проводилась реконструкция лица потерпевшей, вероятнее всего, что при жизни она выглядела как на представленном изображении.
Граждан, обладающих любой информацией о личностях потерпевших женщин (родственники, знакомые, коллеги по работе; видели в каком-то определенном месте; похожа по приметам и одежде на кого-то из знакомых, кто считается без вести пропавшим или утратившим родственные связи и т.д.), просим сообщить сведения по телефонам в Ангарске: 8 (3955) 51-29-30, 52-34-49, сот. тел. 8 902 567 55 95, 8 952 630 30 01 или обратиться по адресу: Ангарск, ул. Пушкина, дом 25 (квартал № 27 дом 12).
Кроме того, всех граждан, у которых в период с 1990 по июнь 2012 г. исчезли родственники или знакомые – девушки/женщины в возрасте от 14 до 60 лет и до сих пор их местонахождение неизвестно (официально считаются без вести пропавшими, утратившими родственные связи либо об исчезновении которых не заявлялось в правоохранительные органы), просим сообщить об этом по указанным выше контактным телефонам или обратиться по указанному адресу.