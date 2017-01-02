Чистил город

В чём признаётся следствию ангарский маньяк

Анна ГОЛОВАНОВА



Куда смотрели?

Что напоминает план Ангарска? Правильно, пистолет. С такими «внешними данными» судьба города, похоже, предопределена. Впору просить священников, чтобы на вертолёте облетели и освятили город, как это когда-то было сделано над иркутским аэропортом, где постоянно падали самолёты…

Картинка с сайта pikabu.ru

Ольга КРАСНОВА

Помогите в расследовании

Ангарский маньяк в погонах, бывший сотрудник милиции Михаил Попков, осужденный в 2015 году за убийство 22 женщин, признался ещё в 59 убийствах. Итого 81 жертва. Ужас!Возникает закономерный вопрос: зачем? Мнения разделились. Есть точка зрения, что преступником движет жажда славы, он намерен «затмить» Чикатило. Многие подозревают, что Попков просто хочет подольше оставаться под следствием в СИЗО, где бытовые условия значительно лучше. Есть мнение, что на Попкова теперь стремятся повесить все висяки. Но так просто убийство не сочинить. Каждый эпизод, каждое признание ещё надо доказать.Сейчас Михаил Попков проходит судебно-психиатрическую экспертизу. Напомним, ранее врачи уже поставили Попкову диагноз гомицидомания (страсть к убийствам). Этот диагноз не считается психическим расстройством, поэтому невменяемым преступник признан не был.Как рассказал в личной беседе нашей газете один из сотрудников полиции, несмотря на то, что количество убийств, которые на себя берёт Попков, поражает, он точно даёт ориентиры мест преступления и координаты мест, где спрятаны тела. Что удивительно, ведь многие женщины были убиты более двух десятилетий назад. Напомним, по первому обвинительному заключению Попкову вменяли эпизоды с 1994 до 2000 год. Сейчас речь идет об убийствах, совершенных с 1992 по 2010 год. Возможно, здесь играет роль тот факт, что маньяк в своё время занимался биатлоном, важная составляющая этого вида спорта – умение ориентироваться на местности.Скелетированные трупы убитых женщин находят до сих пор, из-за давности событий многие из них трудно опознать. Как сообщил нам наш источник, сейчас рассматривается вероятность участия Попкова в убийствах, которые были совершены за пределами Ангарска и даже области. Одно время, уволившись из милиции, он торговал иномарками, которые пригонял из Владивостока. Если он действительно испытывал неодолимое желание убивать, у него могли быть жертвы в городах и посёлках вдоль федеральной трассы.Как сообщил нам наш источник в полиции, несмотря на подозрения, что убивает женщин кто-то из сотрудников (обширные поиски, огромную работу, а также 3,5 тысячи экспертиз), вычислили Михаила Попкова случайно. В 2012 году его вызывали на допрос, где попросили сдать слюну для анализа ДНК. У него было право отказаться от этой процедуры. Но он анализ сдал! Экспертиза показала, что бывший сотрудник полиции и есть убийца.Большинство жертв маньяка - молодые женщины в возрасте от 19 до 28 лет, ещё 4 жертвы - в возрасте 35–40 лет. Почти все (кроме одной) на момент убийства были нетрезвы. Долгое время муссировался слух, что жертвами Попкова были асоциальные, гулящие женщины, он считал себя «чистильщиком», избавляющим общество от них. Однако всё это далеко не так. Среди жертв были предпринимательница, учительницы, парикмахеры, водители трамваев, работницы городских предприятий. Некоторые из женщин были мамами совсем маленьких ребятишек. Да и сами они были чьими-то детьми…Однако, как нам сообщил наш источник, во время допросов Попков действительно рассказывал, что в момент знакомства он в первую очередь определял для себя, станет конкретная женщина его жертвой или нет. Обычно он приглашал одиноко идущих по улице ангарчанок в машину (а если в тот момент был при форме и погонах, естественно, срабатывал эффект доверия, женщинам и в голову не могло прийти, что сотрудник милиции представляет для них опасность). Мол, куда так поздно? Опасно же! Садись, подвезу! Женщина садилась, и тут милиционер приглашал «продолжить банкет». Те, кто соглашался, подписывали себе приговор. Тех, кто отказывался от предложения, он довозил до дома и ещё смотрел, чтобы они благополучно дошли до подъезда. Судя по всему, Попков был одержим определённой идеей и считал, что поступает правильно…За всё горе, принесённое в ангарские семьи, Попков приговорён к пожизненному заключению, смертной казни в нашей стране нет.Татьяна Александровна ВАГИНА, работавшая в лихих 90-х годах старшим следователем прокуратуры города Ангарска, вспоминает:Труп женщины ранним утром обнаружили рабочие, строившие «шанхайку». Когда оперативная группа приехала на место преступления, то вместе с ними был и Попков, в то время работавший помощником оперативного дежурного милиции Центрального РОВД города Ангарска.Вопрос, который не дает покоя многим ангарчанам: почему на глазах коллег Попкова были шоры? Почему они не увидели в нём убийцу? По словам Татьяны Вагиной, Михаил Попков был хорошим сотрудником милиции. Он даже отличился геройским поступком, защищая жертву грабителей. В квартиру ангарчанки в 51 квартале (недалеко от отделения милиции) ворвались трое бандитов, женщину избили, но ей удалось доползти до телефона и сообщить об этом в милицию. Звонок принял Попков, схватил автомат, с которым ворвался в квартиру, двух преступников повязал, а третий сбежал. Милиционер кинулся за ним, предупредил, что будет стрелять, а когда тот не остановился, выстрелил и убил преступника.- рассказывает Татьяна Вагина.У Михаила Попкова в арсенале несколько двойных убийств. Полагают, что он мог работать с напарником. Татьяна Вагина уверена, что со своими жертвами маньяк расправлялся в одиночку, так как был физически очень сильным: занимался спортом и много лет подрабатывал - копал могилы. Попков мог один на спор выкопать лопатой могилу быстрее, чем четверо мужчин.Но самую страшную могилу он выкопал себе сам.