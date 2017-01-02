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Грабитель задержан по горячим следам


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Сегодня, 17:33
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Ангарские оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении

Сотрудники отдела по борьбе с имущественными преступлениями уголовного розыска УМВД России по г. Ангарску задержали мужчину, который, вооружившись ножом, напал в парке на пожилую женщину.

Вечером 17 января 54-летняя женщина вместе со своей пятилетней внучкой возвращалась от знакомой. Свой маршрут женщина планировала через парк дворца культуры «Современник», чтобы покатать внучку на горке. Когда они проходили по тропинке, сзади к женщине подошел молодой человек и, угрожая ножом, выхватил сумку, после чего скрылся.

Потерпевшая вовремя обратилась за помощью в полицию. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Накануне вечером ранее не судимый 21-летний житель Братского района был задержан. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен нож. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты вещи, похищенные у потерпевшей.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Ангарску
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