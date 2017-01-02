Через курьера

Заключённый, сидя в колонии, обманывает стариков



Елена КЛИМОВА

Именно так случилось с 76-летним ангарчанином Иваном Тимофеевичем, которому позвонил преступник, отбывающий наказание в колонии. Он представился следователем и сказал старику, что его внук устроил драку и избил человека, ему грозит уголовный срок.Дедушка разволновался:Сервис был организован на высшем уровне: буквально через 15 минут к деду прибыл курьер и забрал деньги.Об этом на пресс-конференции, прошедшей в минувший понедельник, рассказала Валентина ЗАРУБИНА, старший следователь СО-2 СУ УМВД России по городу Ангарску. По её информации, курьером два месяца работал 21-летний ангарчанин, который, отслужив в армии, выложил на Авито объявление, что ищет работу. Ему позвонил мужчина, представился руководителем крупной компании и предложил работу. Договорились. Работа оказалась непыльной и доходной: курьер получал 10 процентов от тех денег, которые забирал у клиента и переводил на карточку своему работодателю. Сначала курьер не знал, что это за деньги, а когда понял, что они дурно пахнут, от работы не отказался, вновь отправился на дело. Решил все деньги оставить себе. Однако потерпевший запомнил курьера и подробно описал его сотрудникам уголовного розыска. Преступник был задержан. Дело передано в суд, курьеру предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса «мошенничество», которая предусматривает лишение свободы на 5-7 лет (заметим, что это хороший урок таксистам, которые оказывают подобного рода услуги заключенным, отбывающим наказание в колонии).Суд вынесет приговор курьеру, но получит ли наказание его работодатель? Ответить на этот вопрос следствие затрудняется, так как организатор мошенничества отбывает срок в колонии другого региона России. Трудно поверить, но факт: преступник, сидя за решеткой, умудряется совершать новое преступление, незаконно пользуясь сотовым телефоном. То есть мошеннические схемы действуют.Людмила МАКСИМОВА, замначальника следственного отдела № 2 СУ УМВД России по городу Ангарску, отмечает, что в полицию по-прежнему обращаются пожилые ангарчане, у которых мошенники из колоний выудили большие суммы денег. Часто они представляются сотрудниками полиции.Дорогие старики, будьте бдительны, не отдавайте свои деньги мошенникам! Позвоните своим родственникам, которые якобы попали в беду, или обратитесь в дежурную часть полиции (телефон 02).