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Через курьера


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Вчера, 22:45
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Заключённый, сидя в колонии, обманывает стариков

Уж сколько раз твердили старикам: не отвечайте на телефонные звонки, будто ваш сын или внук попал в беду и для его спасения срочно нужны деньги. Это мошенники! Но пожилых людей легко убедить в том, что родному человеку срочно нужна помощь, и они отдают свои деньги чужому дяде.

Именно так случилось с 76-летним ангарчанином Иваном Тимофеевичем, которому позвонил преступник, отбывающий наказание в колонии. Он представился следователем и сказал старику, что его внук устроил драку и избил человека, ему грозит уголовный срок.

- Спасай внука, дед! Он задержан сотрудниками полиции. Но дело можно решить миром, если заплатить пострадавшему 35 тысяч рублей.

Дедушка разволновался: «Кому деньги передать?» Сервис был организован на высшем уровне: буквально через 15 минут к деду прибыл курьер и забрал деньги.

Об этом на пресс-конференции, прошедшей в минувший понедельник, рассказала Валентина ЗАРУБИНА, старший следователь СО-2 СУ УМВД России по городу Ангарску. По её информации, курьером два месяца работал 21-летний ангарчанин, который, отслужив в армии, выложил на Авито объявление, что ищет работу. Ему позвонил мужчина, представился руководителем крупной компании и предложил работу. Договорились. Работа оказалась непыльной и доходной: курьер получал 10 процентов от тех денег, которые забирал у клиента и переводил на карточку своему работодателю. Сначала курьер не знал, что это за деньги, а когда понял, что они дурно пахнут, от работы не отказался, вновь отправился на дело. Решил все деньги оставить себе. Однако потерпевший запомнил курьера и подробно описал его сотрудникам уголовного розыска. Преступник был задержан. Дело передано в суд, курьеру предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса «мошенничество», которая предусматривает лишение свободы на 5-7 лет (заметим, что это хороший урок таксистам, которые оказывают подобного рода услуги заключенным, отбывающим наказание в колонии).

Суд вынесет приговор курьеру, но получит ли наказание его работодатель? Ответить на этот вопрос следствие затрудняется, так как организатор мошенничества отбывает срок в колонии другого региона России. Трудно поверить, но факт: преступник, сидя за решеткой, умудряется совершать новое преступление, незаконно пользуясь сотовым телефоном. То есть мошеннические схемы действуют.

Людмила МАКСИМОВА, замначальника следственного отдела № 2 СУ УМВД России по городу Ангарску, отмечает, что в полицию по-прежнему обращаются пожилые ангарчане, у которых мошенники из колоний выудили большие суммы денег. Часто они представляются сотрудниками полиции.

Дорогие старики, будьте бдительны, не отдавайте свои деньги мошенникам! Позвоните своим родственникам, которые якобы попали в беду, или обратитесь в дежурную часть полиции (телефон 02).

Елена КЛИМОВА
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