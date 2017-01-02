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Доверенность на коленке


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Вчера, 23:10
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Как организованная группа зарабатывала на чужом имуществе

В 2007 году делили столовую-кулинарию «Сударушка», находящуюся в самом центре города, на улице Карла Маркса. Тогда в помещение ворвались люди в камуфляже, заблокировали двери и стали гнать арендаторов. В тот день у них ничего не получилось, но попытку получить лакомую недвижимость они не оставили. Эта давняя история завершилась только в декабре прошлого года, когда Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор Дмитрию ГНАТКО, Григорию ГАВРИЛОВУ, Валерию ФЕТИСОВУ и Виктору МАРЧЕНКО, которые признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой (Гнатко и Гаврилов), а также группой лиц (остальные осужденные) по предварительному сговору в особо крупном размере.

Доверенность на коленке
2007 год. Работники «Сударушки» встали стеной, чтобы не пустить захватчиков на свою территорию.
Фото из архива редакции


Один из руководителей преступной группы 46-летний иркутянин Гнатко, человек с нестандартным юридическим мышлением и двумя высшими образованиями. Имея сильную моральную и административную поддержку жены - преподавателя юридического института, и тёщи - судьи, он организовал криминальную схему, с помощью которой тот, кто оплачивал его услуги, приобретал желаемое – чужие деньги и чужое имущество.

Приобретали через судебные решения, то есть мошенники использовали в своих преступных целях судебную систему. Они изготавливали подложные документы, букально на коленке рисовали договоры займа, доверенности, подделывали подписи, печати, от имени потерпевших отправляли в суды ходатайства о признании долга, привлекали людей, которые за оплату выступали в судах истцами. Гнатко, чтобы не терять квалификацию, и сам нередко принимал участие в судебных процессах.

Работали с размахом. География их исков широкая - Иркутск, Ангарск, суды Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан. Районные суды Владимирской, Тверской, Ярославской, Вологодской и Нижегородской областей, похоже, были для Гнатко своеобразным Золотым кольцом. Путешествуя по нему с супругой, он в каждом из городов подавал иск с поддельным пакетом документов.

Суды, как и задумал Гнатко, принимали иски, поддельные согласия так называемых ответчиков (которые даже не подозревали о происходящем) и выносили решения о взыскании сумм по договорам займа. А суммы были солидные - от 20 до 280 миллионов рублей.

Так, 55-летний ангарчанин Григорий Гаврилов, инвалид 2-й группы и пенсионер МВД, положил глаз на «Сударушку» площадью 782 кв. метра. Вместе с Гнатко он разработал схему захвата и действовал до того момента, пока не оказался в СИЗО.

Иркутский предприниматель Фетисов, работодатель Гнатко, а по совместительству «заказчик» хищения недвижимости в Иркутске, также вместе с «гениальным» юристом разрабатывал схемы, по которым обманным путем пытался получить то, что хочется, но не принадлежит.

Ангарчанин Марченко известен нашим читателям по незаконному захвату квартиры пенсионеров ЛУЗЕНИНЫХ. В рейдерских захватах он был подставным лицом, по заданию старших товарищей Гнатко и Гаврилова подписывал иски по возврату денег людям, которые ему не были должны, отправлял почту, подавал ходатайства, общался с приставами, то есть делал то, что ему скажут.

Подсудимый Гнатко с выводами следствия о его организаторских способностях и волевом характере не согласился. Считает, что Марченко и Гаврилов психологически его сильнее, он мог только предлагать им, но не давать указания. По словам подсудимого, деятельность, которую ему в вину ставит следствие, он вел с единственной целью – чтобы прокормиться. Каких-либо преступных целей перед собой не ставил. Подписи подделывать не умеет. Подсудимый Гаврилов вину в совершении преступлений не признал: после выхода на пенсию занимался предпринимательской деятельностью, содержал ломбарды, к фальсифицированным договорам отношения не имеет.

Приговором судьи Н.Е. БОЛЬШАКОВОЙ Д.С. Гнатко признан виновным в совершении семи преступлений, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей. Г.И. Гаврилов признан виновным в совершении трех преступлений, получил 4,5 года лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. В.Л. Марченко и В.П. Фетисов получили условные сроки наказания: первый 3 года 2 месяца со штрафом 200 тысяч рублей, второй - 3 года 4 месяца со штрафом 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Осужденные, не согласившись с ним, подали апелляционные жалобы.

Ольга КРАСНОВА
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