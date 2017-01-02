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Бывших не бывает


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Декабрьской ночью 40-летний Сергей БАХТИН, житель 26 квартала, проснулся от шума на улице. Посмотрев в окно, мужчина увидел стоящий на тротуаре телевизор и открытую балконную дверь в доме напротив. Через несколько минут появился неизвестный мужчина, который нес вещи.

Бывших не бывает
Андрей СУСЛОВ, начальник управления МВД России по городу Ангарску, отметил, что благодаря бдительности Татьяны ЛЮТИКОВОЙ полиция задержала грабителя по горячим следам.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по городу Ангарску


Сергей понял: это пожитки обворованной квартиры. И сразу позвонил в полицию. По информации пресс-службы УМВД России по городу Ангарску, благодаря своевременному сообщению квартирный вор был застигнут практически на месте преступления.

Татьяна ЛЮТИКОВА много лет отработала в правоохранительных органах, сейчас на пенсии, но сноровку не потеряла. В середине декабря женщина увидела в окно, как мужчина в спешке тормошит дамскую сумку. Бдительная ангарчанка позвонила в полицию и подробно описала приметы мужчины, сказала, в какую сторону он пошёл. Вскоре был задержан ранее судимый 29-летний ангарчанин, который в лесочке в районе оптовой базы напал на женщину и вырвал у нее сумку.

Оба злоумышленника понесут наказание.

Андрей СУСЛОВ, начальник управления МВД России по городу Ангарску, поблагодарил Сергея Бахтина и Татьяну Лютикову за их гражданский поступок, отметил грамотные действия ангарчан, вручил им благодарственные письма и ценные подарки.

Ольга КРАСНОВА
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