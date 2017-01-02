Бывших не бывает

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по городу Ангарску

Ольга КРАСНОВА

Сергей понял: это пожитки обворованной квартиры. И сразу позвонил в полицию. По информации пресс-службы УМВД России по городу Ангарску, благодаря своевременному сообщению квартирный вор был застигнут практически на месте преступления.Татьяна ЛЮТИКОВА много лет отработала в правоохранительных органах, сейчас на пенсии, но сноровку не потеряла. В середине декабря женщина увидела в окно, как мужчина в спешке тормошит дамскую сумку. Бдительная ангарчанка позвонила в полицию и подробно описала приметы мужчины, сказала, в какую сторону он пошёл. Вскоре был задержан ранее судимый 29-летний ангарчанин, который в лесочке в районе оптовой базы напал на женщину и вырвал у нее сумку.Оба злоумышленника понесут наказание.Андрей СУСЛОВ, начальник управления МВД России по городу Ангарску, поблагодарил Сергея Бахтина и Татьяну Лютикову за их гражданский поступок, отметил грамотные действия ангарчан, вручил им благодарственные письма и ценные подарки.