УБИЛ СОКАМЕРНИКА

Владимир МАРТУСОВ совершил новое преступление

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

Напомним, что Владимира Мартусова судили сразу за два преступления – покушение на убийство известного в городе предпринимателя Евгения Сарсенбаева (Мартусов нанёс ему 18 ножевых ранений) и разбойные нападения, в которых молодой человек участвовал в 2008 году. Тогда его признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение.Суд учёл смягчающие обстоятельства – наличие малолетнего ребёнка, признание вины и сотрудничество со следствием, раскаяние и попытку возместить моральный вред потерпевшему. На суде подсудимый и его адвокат утверждали, что никакой угрозы для общества он не представляет да и вообще убивать никого не хотел, так получилось. По совокупности преступлений суд приговорил Мартусова к 14 годам лишения свободы. Однако, учитывая время, проведённое на принудительном лечении, а также год под следствием, сидеть ему оставалось 6 лет. А при хорошем поведении он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение уже через 4 года.Однако приговор суда не вступил в законную силу. Е. Сарсенбаев подал на апелляцию. Мартусов все это время находился в СИЗО. 17 января ему в камеру «подселили» 49-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве своей сожительницы. По данным нашего источника, мужчину доставили в сильном алкогольном опьянении. В камере у него начались галлюцинации, и он напал на Мартусова. Защищаясь, Мартусов убил мужчину.Следственный комитет по городу Ангарску возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сколько теперь придется сидеть Мартусову, определит новый суд.