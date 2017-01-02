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УБИЛ СОКАМЕРНИКА


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Сегодня, 01:20
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Владимир МАРТУСОВ совершил новое преступление

16 декабря прошлого года Ангарский городской суд вынес приговор Владимиру МАРТУСОВУ за покушение на убийство Евгения САРСЕНБАЕВА. 17 января в камере следственного изолятора № 6 Владимир Мартусов насмерть забил своего сокамерника. Мужчина умер на месте от разрывов внутренних органов.

УБИЛ СОКАМЕРНИКА
Как сообщил газете наш источник в правоохранительных органах, есть версия, что Владимир МАРТУСОВ оборонялся от сокамерника.
Фото Николая СТЕРНИНА


Напомним, что Владимира Мартусова судили сразу за два преступления – покушение на убийство известного в городе предпринимателя Евгения Сарсенбаева (Мартусов нанёс ему 18 ножевых ранений) и разбойные нападения, в которых молодой человек участвовал в 2008 году. Тогда его признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение.

Суд учёл смягчающие обстоятельства – наличие малолетнего ребёнка, признание вины и сотрудничество со следствием, раскаяние и попытку возместить моральный вред потерпевшему. На суде подсудимый и его адвокат утверждали, что никакой угрозы для общества он не представляет да и вообще убивать никого не хотел, так получилось. По совокупности преступлений суд приговорил Мартусова к 14 годам лишения свободы. Однако, учитывая время, проведённое на принудительном лечении, а также год под следствием, сидеть ему оставалось 6 лет. А при хорошем поведении он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение уже через 4 года.

Однако приговор суда не вступил в законную силу. Е. Сарсенбаев подал на апелляцию. Мартусов все это время находился в СИЗО. 17 января ему в камеру «подселили» 49-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве своей сожительницы. По данным нашего источника, мужчину доставили в сильном алкогольном опьянении. В камере у него начались галлюцинации, и он напал на Мартусова. Защищаясь, Мартусов убил мужчину.

Следственный комитет по городу Ангарску возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сколько теперь придется сидеть Мартусову, определит новый суд.

Ольга КНЯЗЕВА
Сегодня, 01:26 - LuccisNum написал(а):
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