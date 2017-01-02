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Троих мужчин спасли из пожаре в Тулуне


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Вчера, 10:49
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Троих мужчин спасли из пожаре в Тулуне

Днём, 21 января, тулунские пожарные спасли людей из горящего дома. Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Сплавной поступило от очевидцев. На момент прибытия подразделений пожарно-спасательной части № 20, частный деревянный дом был охвачен пламенем – горела веранда, кровля и внутри дома. По словам соседей, внутри мог находиться хозяин. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы, проникнув внутрь, обнаружили на кухне троих мужчин, в том числе двоих инвалидов, и вынесли их из дома. С различными травмами двое мужчин, примерно 60 лет, были госпитализированы, ещё один мужчина, 61-летний пенсионер, получивший незначительное отравление угарным газом, от медицинской помощи отказался.

Около часа пожарные ликвидировали возгорание. Огнём были повреждены веранда, стена внутри дома, кровля. Сам дом, летняя кухня и баня были спасены.

На основании выясненных обстоятельств на месте происшествия, дознаватели отдела надзорной деятельности сделали вывод, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём самими пострадавшими.

38.mchs.gov.ru
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