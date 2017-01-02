Троих мужчин спасли из пожаре в Тулуне

Около часа пожарные ликвидировали возгорание. Огнём были повреждены веранда, стена внутри дома, кровля. Сам дом, летняя кухня и баня были спасены.На основании выясненных обстоятельств на месте происшествия, дознаватели отдела надзорной деятельности сделали вывод, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём самими пострадавшими.