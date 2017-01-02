Суд постановил уничтожить 140 тонн контрафактного алкоголя

Результатом проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий стало изъятие из незаконного оборота более 25 контейнеров спиртосодержащей продукции, в том числе дорогостоящих элитных марок, общая стоимость которой оценивается на суммуКриминальная деятельность группы лиц, организовавших канал поставки и сбыта в Иркутской области фальсифицированного спиртного, была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области в июле 2016 года. Сотни коробок с водкой, коньяком, настойками и вином полицейские обнаружили в двух складах одной из промышленных баз города Усть-Кута.Значительная часть спиртного была разлита в стеклянные бутылки, маркированные поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Как установлено заключением специалиста Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области специальные маркировки являлись поддельными.Следователями межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 УК России (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершённый в особо крупном размере) и частью 4 статьи 327.1 УК России (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).В связи с масштабностью выявленной преступной деятельности расследование уголовного дела передано в Следственную часть Главного следственного управления МВД России по Иркутской области.Накануне на основании ходатайства следователя, собравшего доказательственную базу об отсутствии документов, подтверждающих легальность изъятого, а также его владельцев, Октябрьский районный суд города Иркутска счел доводы следственных органов обоснованными и подлежащими удовлетворению, в связи с чем было вынесено постановление об уничтожении изъятой алкогольной продукции в виде порядка