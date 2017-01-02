Задержан убийца 89-летней пенсионерки

19 января в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеудинскому району поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Ключевского обнаружено тело пожилой женщины. Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что хозяйка жилища стала жертвой особо тяжкого преступления. Сотрудники правоохранительных органов опросили всех жильцов, установили свидетелей и очевидцев произошедшего.Спустя сутки в полицию был доставлен 37-летний уроженец Чунского района, дважды судимый за особо тяжкие деяния, в общей сложности он провёлЗадержанный признался в содеянном. Предварительным мотивом стали личные неприязненные отношения.По данному факту СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.