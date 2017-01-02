В Ангарске задержан грабитель 79-летней старушки

Ориентировку с приметами нападавшего оперативный дежурный немедленно направил всем патрульным экипажам полиции. Получили её и сотрудники мобильной группы Отдела вневедомственной охраны старший сержант Александр Гюнуш и старшина Владимир Тепляков. Приступив к отработке территории, прилегающей к дому, указанному заявительницей, они вскоре обратили внимание на гражданина, внешность которого совпадала с описанием ориентировки. Полицейские доставили подозрительного мужчину в отдел внутренних дел, где в ходе личного досмотра у него был обнаружен паспорт потерпевшей пенсионерки.Установлено, что задержанный ангарчанин ранее был судим за имущественные преступления.По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.