Ограбил салон сотовой связи, но скрыться не удалось

В начале декабря минувшего года в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение о том, что неизвестный, ворвавшись в салон сотовой связи, расположенный на улице имени Крупской, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, завладел выручкой магазина в сумме около 230 тысяч рублей и скрылся.
Поскольку помещение салона не оборудовано камерами наружного видеонаблюдения, сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия, пришлось с помощью потерпевшей и свидетелей собирать сведения о внешности и приметах подозреваемого, чтобы составить его фоторобот. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сыщикам удалось установить личность злоумышленника и выяснить, что сразу после нападения он выехал в город Зима. Операцию по задержанию предполагаемого преступника сотрудники уголовного розыска провели при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.
Задержанным оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и другие преступления. У него изъята часть денежных средств, похищенных из магазина.
Следователями МУ МВД России «Братское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса России «Разбой». Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области 38.мвд.рф