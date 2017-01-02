Ограбил салон сотовой связи, но скрыться не удалось

Поскольку помещение салона не оборудовано камерами наружного видеонаблюдения, сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия, пришлось с помощью потерпевшей и свидетелей собирать сведения о внешности и приметах подозреваемого, чтобы составить его фоторобот. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сыщикам удалось установить личность злоумышленника и выяснить, что сразу после нападения он выехал в город Зима. Операцию по задержанию предполагаемого преступника сотрудники уголовного розыска провели при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.Задержанным оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и другие преступления. У него изъята часть денежных средств, похищенных из магазина.Следователями МУ МВД России «Братское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса России «Разбой». Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.