Похитил сумку и явился с повинной

В минувшую пятницу в дежурную часть отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратился 35-летний мужчина, сообщивший о том, что хочет оформить явку с повинной. При выяснении всех обстоятельств, которые привели молодого человека в правоохранительные органы, следственно-оперативной группой было установлено, что накануне вечером на привокзальной площади он, угрожая ножом, совершил нападение на женщину и похитил у неё сумку с денежными средствами.
Несмотря на то, что потерпевшая в полицию не обращалась, оперативники разыскали 33-летнюю жительницу Куйтунского района, приехавшую в областной центр по делам. Свой ущерб женщина оценила в три тысячи рублей.
Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступления – нож, а также похищенную сумку. О личности нападавшего известно, что он ранее судим за кражу, угон и мошенничество, а освободился из мест лишения свободы в ноябре прошлого года. По словам задержанного, причиной его явки с повинной в полицию стали якобы угрызения совести.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «разбой».Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области38.мвд.рф