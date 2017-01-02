Похитил сумку и явился с повинной

Несмотря на то, что потерпевшая в полицию не обращалась, оперативники разыскали 33-летнюю жительницу Куйтунского района, приехавшую в областной центр по делам. Свой ущерб женщина оценила в три тысячи рублей.Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступления – нож, а также похищенную сумку. О личности нападавшего известно, что он ранее судим за кражу, угон и мошенничество, а освободился из мест лишения свободы в ноябре прошлого года. По словам задержанного, причиной его явки с повинной в полицию стали якобы угрызения совести.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «разбой».