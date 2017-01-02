Грейтесь с умом!

Андрей КНЯЗЕВ

Так, 20 января на одном из участков в садоводстве «Утес» произошел пожар, в результате которого огнем был поврежден дачный дом. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.21 января пожарные подразделения привлекались на ликвидацию пожара, произошедшего в бане, расположенной на территории частного домовладения по ул. Железнодорожной в п. Мегет. В результате пожара был травмирован владелец участка – 33-летний мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами лица 1-2-й степени. Ожоги он получил в процессе самостоятельного тушения пожара.Утром 23 января произошло возгорание в автомобиле «Мерседес-Бенц», стоящем у дома № 5 в 32 микрорайоне. Огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.