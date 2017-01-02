Пожар в Иркутске, возможен поджог

В настоящее время дознаватели отдела надзорной деятельности города Иркутска осуществляют проверку по факту пожара и проводят опрос жителей близлежащих жилых домов, поскольку по этому же адресу 15 января горел двухэтажный нежилой дом. Пожар был обнаружен вовремя и пожарные отстояли постройку.Очевидцам, которые могут помочь в установлении причастных к ночному пожару, просьба обращаться в отдел надзорной деятельности города Иркутска по телефону 8 (3952) 380-542 или в органы полиции.