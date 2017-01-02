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Пожар в Иркутске, возможен поджог


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Вчера, 10:20
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Пожар в Иркутске, возможен поджог
25 января ночью в городе Иркутске на улице Профсоюзной произошёл пожар. Горели деревянные кладовые на большой площади. В ходе тушения пожара в пожарную охрану поступило еще одно сообщение – загорелись гаражи, расположенные с обратной стороны кладовок. Тушение 100 квадратных метров кладовых и 10 квадратных метров гаражной стены заняло около двух часов. Очевидцы сообщили, что незадолго до пожара видели троих мужчин в данном месте.

В настоящее время дознаватели отдела надзорной деятельности города Иркутска осуществляют проверку по факту пожара и проводят опрос жителей близлежащих жилых домов, поскольку по этому же адресу 15 января горел двухэтажный нежилой дом. Пожар был обнаружен вовремя и пожарные отстояли постройку.

Очевидцам, которые могут помочь в установлении причастных к ночному пожару, просьба обращаться в отдел надзорной деятельности города Иркутска по телефону 8 (3952) 380-542 или в органы полиции.

38.mchs.gov.ru
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