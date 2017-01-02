Испытание аэролодки чуть не закончилось трагедией

Из объяснения судоводителя стало понятно, что мужчины пытались провести испытания аэролодки на реке, но судно опрокинулось, и они оказались в воде без спасательных жилетов. Выяснилось, что у пострадавших отсутствуют права на управление этим плавсредством, которое, к тому же, не зарегистрировано в государственной инспекции по маломерным судам.- сообщил Дмитрий Мудров, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка. –