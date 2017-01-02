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Испытание аэролодки чуть не закончилось трагедией


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Вчера, 10:49
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Испытание аэролодки чуть не закончилось трагедией
Едва не закончилось трагедией испытание маломерного судна для двоих жителей города Иркутска, которое они проводили на реке Ангаре ниже по течению в районе посёлка Боково. Днем 25 января в службу спасения поступило сообщение о перевернувшемся судне. Люди чудом остались в живых. Выбравшись из ледяной воды на остров, они начали звать на помощь. Крики услышали местные садоводы. Спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области на «Пиранье» добрались до пострадавших, получивших незначительные травмы, и доставили их на берег.

Испытание аэролодки чуть не закончилось трагедией

Из объяснения судоводителя стало понятно, что мужчины пытались провести испытания аэролодки на реке, но судно опрокинулось, и они оказались в воде без спасательных жилетов. Выяснилось, что у пострадавших отсутствуют права на управление этим плавсредством, которое, к тому же, не зарегистрировано в государственной инспекции по маломерным судам.

В отношении пострадавших будет составлен протокол о нарушении правил плавания, поскольку навигация на реке Ангаре в зимнее время запрещена, - сообщил Дмитрий Мудров, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка. – Нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Однако не штрафы должны пугать людей, а угроза жизни, поскольку это самое ценное, что есть у человека.

38.mchs.gov.ru
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