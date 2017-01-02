Под колесами «Хонда ЦРВ» погибла женщина

25 января около шести часов вечера в дежурную часть отдельного батальона ДПС МУ МВД России «Иркутское» поступило телефонное сообщение о том, что на улице Трактовая в районе остановки «Угольная» под колёсами автомобиля оказался пешеход. На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж ДПС.
По прибытию на место сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 36-летняя женщина-водитель
на автомашине «Хонда ЦРВ» допустила наезд на переходившую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сейчас её личность устанавливается. Предположительный возраст погибшей около 50 лет.
На месте ДТП работают два экипажа ГИБДД и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося. Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться по телефону 02.38.мвд.рф