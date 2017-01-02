Под колесами «Хонда ЦРВ» погибла женщина

По прибытию на место сотрудники ГИБДД предварительно установили, чтона автомашине «Хонда ЦРВ» допустила наезд на переходившую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сейчас её личность устанавливается. ПредположительныйНа месте ДТП работают два экипажа ГИБДД и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося. Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться