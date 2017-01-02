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Главарю дали 11 лет


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Сегодня, 11:54
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Два года назад судимый наркоман решил поставить продажу героина в городе на поток, для чего сколотил банду из таких же, как и он, судимых наркоманов.

Помощникам отводилась роль бегунков, которые получали товар не лично в руки, а через сеть придуманных главарем тайников. Однако конспирация не помогла. В полицию попали три бегунка и 37-летний главарь. Осужденный на 11 лет главарь подал прошение на обжалование приговора и ждет решения в СИЗО. Его подельники ждут своего судебного часа, находясь на подписке о невыезде.

Максим БУРОЗУБ
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