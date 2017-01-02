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Останется без рук


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В субботу, в полдень, в реанимацию БСМП доставили 23-летнего парня с переломами и обморожениями различной степени тяжести.

По словам пострадавшего, в час ночи его отпустили из отделения полициив 205 квартале. Ни денег, ни ключей от квартиры у него при себе не оказалось. Домой, в микрорайон Новый-4, он пошел пешком. Добрался, когда уже светало. Полез в квартиру, расположенную на втором этаже, по оконным решеткам соседей и сорвался. Во время падения сломал голень и ребра и потерял сознание. Сколько он пролежал на земле под окнами, неизвестно. «Скорую помощь» вызвала соседка в 10 часов 44 минуты.

Парень в этом году должен был окончить медицинский колледж. Учился на фельдшера. Жизнь ему медики спасли. Однако кисти обеих рук и пальцы ног скорее всего придется ампутировать.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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