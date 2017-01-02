Останется без рук

Галина ЛЕМЗЯКОВА

По словам пострадавшего, в час ночи его отпустили из отделения полициив 205 квартале. Ни денег, ни ключей от квартиры у него при себе не оказалось. Домой, в микрорайон Новый-4, он пошел пешком. Добрался, когда уже светало. Полез в квартиру, расположенную на втором этаже, по оконным решеткам соседей и сорвался. Во время падения сломал голень и ребра и потерял сознание. Сколько он пролежал на земле под окнами, неизвестно. «Скорую помощь» вызвала соседка в 10 часов 44 минуты.Парень в этом году должен был окончить медицинский колледж. Учился на фельдшера. Жизнь ему медики спасли. Однако кисти обеих рук и пальцы ног скорее всего придется ампутировать.