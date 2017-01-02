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С ножом на бабушку и внучку


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Сегодня, 12:01
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Бабушка с пятилетней внучкой вечером возвращалась домой через парк ДК “Современник”, когда сзади выскочил незнакомец с ножом в руках. Нападавший отобрал у женщины сумку с ценными вещами и скрылся.

По данным пресс-службы УМВД России по Ангарску, оперативниками было установлено, что это мог быть уроженец Братского района. Было вычислено место его проживания, и 21-летний приезжий преступник задержан. При обыске у него была найдена улика – нож. Ранее налетчик был не судим, но сейчас точно сядет по статье 162 УК РФ («разбой»). Учитывая, что потерпевшая была с ребенком, срок отсидки может составить восемь лет строгого режима.

Игорь КАРИН
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