С ножом на бабушку и внучку



Игорь КАРИН

По данным пресс-службы УМВД России по Ангарску, оперативниками было установлено, что это мог быть уроженец Братского района. Было вычислено место его проживания, и 21-летний приезжий преступник задержан. При обыске у него была найдена улика – нож. Ранее налетчик был не судим, но сейчас точно сядет по статье 162 УК РФ («разбой»). Учитывая, что потерпевшая была с ребенком, срок отсидки может составить восемь лет строгого режима.