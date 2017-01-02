Достали из-под земли



Игорь КАРИН

Спасателям Анатолию ДЕМИНУ и Александру ФЕДОРОВУ пришлось доставать собаку, которая провалилась в подземные коммуникации и до которой никому не было дела.По словам Анатолия Демина, чужая собака забежала во двор коттеджа в 258 квартале, больше известном как СНТ «Звездочка», еще в воскресенье и провалилась в открытый канализационный люк.В коттедже проживала женщина, которая помочь животному не смогла. В «Ангарском водоканале» извлекать собаку отказались, а председатель «Звездочки» сослался на то, что колодец находится на частной территории, где он не хозяин.Пес выл вторые сутки, а люди наверху препирались.Спасателям спорить было некогда, они скинули петлю, зацепили пса и вытянули его. Спасенный в мгновение ока скрылся из вида и теперь вряд ли будет даже близко подходить к раскрытым колодцам.