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Достали из-под земли


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Сегодня, 12:05
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В понедельник, 23 января, спасатели Юго-Западного спасотряда провели не совсем обычную для своего профиля операцию.

Спасателям Анатолию ДЕМИНУ и Александру ФЕДОРОВУ пришлось доставать собаку, которая провалилась в подземные коммуникации и до которой никому не было дела.

По словам Анатолия Демина, чужая собака забежала во двор коттеджа в 258 квартале, больше известном как СНТ «Звездочка», еще в воскресенье и провалилась в открытый канализационный люк.

В коттедже проживала женщина, которая помочь животному не смогла. В «Ангарском водоканале» извлекать собаку отказались, а председатель «Звездочки» сослался на то, что колодец находится на частной территории, где он не хозяин.

Пес выл вторые сутки, а люди наверху препирались.

Спасателям спорить было некогда, они скинули петлю, зацепили пса и вытянули его. Спасенный в мгновение ока скрылся из вида и теперь вряд ли будет даже близко подходить к раскрытым колодцам.

Игорь КАРИН
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