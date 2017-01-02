По горячим следам

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пресс-службой УМВД России по Ангарску

Игорь КАРИН

Зашедший вслед за нею в подъезд неизвестный мужчина вырвал ее сумку и убежал. Добычей преступника оказались продукты, проездной, паспорт, медсправки. То есть то, без чего пожилому человеку не прожить.– рассказал нашей газете руководитель подразделения Игорь ТОМИЛОВ. –Старший экипажа Владимир ТЕПЛЯКОВ и водитель Александр ГЮНУШ стали патрулировать квартал и буквально через считанные минуты увидели мужчину, который постарался скрыться с глаз. Через мгновение он был задержан и доставлен в дежурную часть. Сумки у него не было, зато в кармане нашли паспорт потерпевшей. Видимо, удостоверившись, что поживиться нечем, он взял документ, по которому позже можно получить с жертвы выкуп или просто продать. 50-летний грабитель уже ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления. Но сейчас ему грозит более суровый приговор. Исходя из предъявленной ему статьи 161 УК РФ («грабеж»), преступление относится к разряду тяжких.