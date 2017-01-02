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По горячим следам


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Сегодня, 12:10
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20 января за помощью в полицию обратилась 79-летняя жительница квартала А. Пенсионерка сообщила, что только что была ограблена в собственном подъезде.

По горячим следам
Старший патруля Росгвардии Владимир ТЕПЛЯКОВ (с автоматом на плече) и водитель Александр ГЮНУШ ангарчан в обиду не дадут.
Фото предоставлено
пресс-службой УМВД России по Ангарску


Зашедший вслед за нею в подъезд неизвестный мужчина вырвал ее сумку и убежал. Добычей преступника оказались продукты, проездной, паспорт, медсправки. То есть то, без чего пожилому человеку не прожить.

- Мы немедленно направили ближайший экипаж, – рассказал нашей газете руководитель подразделения Игорь ТОМИЛОВ. – Пусть теперь мы и входим в состав Росгвардии и задачи несколько изменились, но если надо срочно помочь пожилому человеку, мы не останемся в стороне.

Старший экипажа Владимир ТЕПЛЯКОВ и водитель Александр ГЮНУШ стали патрулировать квартал и буквально через считанные минуты увидели мужчину, который постарался скрыться с глаз. Через мгновение он был задержан и доставлен в дежурную часть. Сумки у него не было, зато в кармане нашли паспорт потерпевшей. Видимо, удостоверившись, что поживиться нечем, он взял документ, по которому позже можно получить с жертвы выкуп или просто продать. 50-летний грабитель уже ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления. Но сейчас ему грозит более суровый приговор. Исходя из предъявленной ему статьи 161 УК РФ («грабеж»), преступление относится к разряду тяжких.

Игорь КАРИН
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