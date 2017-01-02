Честь мундира

Почему Попкова не поймали раньше?

Ольга КРАСНОВА

- с таким заявлением в нашу редакцию пришел Владимир ИШИГЕЕВ, профессор Восточно-Сибирского института МВД, доктор юридических наук.Мы созвонились с Н.Н. Китаевым, который живет и работает в Иркутске. Он рассказал, что в 1998 году прокурор области А.Н. МЕРЗЛЯКОВ поручил ему, тогда старшему помощнику Восточно-Сибирского транспортного прокурора, изучить нераскрытые уголовные дела об убийствах женщин в Ангарске. Почему ему? Потому что Китаев расследовал дело серийного убийцы из Иркутска Кулика, у него был соответствующий опыт, когда ангарчанки стали вдруг массово погибать от рук неизвестного насильника и убийцы.…Апрель 1998 года. Елена, 23 года. Возвращалась от подруги поздно ночью. Нашли мертвой в лесном массиве у Московского тракта. Матери не дали увидеть тело дочери, оно было настолько изуродовано, что женщина могла не перенести. Июнь 1999 года. Марина, 27 лет, преподаватель музыки. Отмечала начало отпуска вместе с подругой Оксаной, продавщицей из «Детского мира». Тела двух подруг нашли утром за садоводством «Березовая роща». Сентябрь 1999 года. Мария, 20 лет, машинист насосной станции. Труп случайно найден грибниками. Июнь 2000 года. Марина, 35 лет, и Лилия, 37 лет, возвращались домой из гостей. Тела нашли в лесу под Вересовкой. Хоронили женщин в закрытых гробах. Преступник бил их топором, отверткой и другими острыми предметами.По словам Н.Н. Китаева, он изучил 15 оперативно-поисковых дел по нераскрытым убийствам женщин, более 20 нераскрытых уголовных дел по этим же преступлениям и составил психологический портрет предполагаемого серийного убийцы. По его заключению, преступник постоянно проживал в Ангарске, родился в 1960-1969 годах (от редакции: Попков 1964 года рождения), постоянно работал в государственной структуре, имел автотранспорт или возможность пользоваться им. Он ухожен, умеет завязывать знакомства и вызывает доверие. В семейном отношении либо разведен, либо в браке, но разочарован в жене (супружеские измены, плохой характер), что озлобило его по отношению к женщинам. Именно местью объясняется легкость убийств женщин, которые, выпив спиртного, легко шли на близость с незнакомым мужчиной.Самое важное - еще в 1998 году Китаев выдвинул версию о совершении серии убийств именно сотрудником МВД. Как отмечается в подготовленной им справке, на тот момент среди подозреваемых были милиционеры, но качественно их не проверяли. Причина? Ведомственная заинтересованность. Китаев уже тогда - 14 лет назад! - предлагал провести сбор биологического материала именно у работников ангарской милиции. А чтобы не спугнуть убийцу, сделать это под видом вакцинации и забора слюны якобы для определения заболеваемости. По его мнению, хватило бы 5-6 месяцев, чтобы определить убийцу, сначала насиловавшего женщин и только потом их убивавшего.Николай Николаевич рассказал нашей редакции, что он просил дать ему полномочия и обещал, что установит преступника за полгода.И выгонять, похоже, было за что. Н.Н. Китаев пришел к выводу:В своей справке, которая так напугала прокурора, Китаев упомянул и случай, когда жертве маньяка удалось выжить. Светлану М. нашли обнаженной в снегу у поселка Байкальск в январе 1998 года. Из-за тяжелых травм головы она была без сознания. Придя в себя, девушка рассказала, что возвращалась домой поздно вечером, когда рядом остановилась милицейская машина. Водитель в форме предложил подвезти ее до дома, но отвез в лес, где приказал раздеться и долго бил головой о дерево. Она выжила чудом и на всю жизнь осталась больной.Сначала в возбуждении уголовного дела по этому эпизоду в ангарской милиции просто отказывали. Возбудить дело удалось только через полгода (!) после многочисленных жалоб ее матери в прокуратуру. Китаеву оперативно-поисковое дело дать отказались. Расследование этого преступления сотрудники милиции приостановили. Оно было раскрыто только спустя много лет после признания самого Попкова. Тогда и подтвердилось то, во что ангарские милиционеры верить не хотели: была и машина, и человек в милицейской форме!..А вскоре после выступления Китаева в прокуратуре, в марте 2001 года, Н.Н. Китаеву не нашлось места в прокуратуре. Официальная версия - в связи с реорганизацией. Бывший старший помощник прокурора без работы не остался, более 10 лет он учит студентов, занимается научной работой. Но если бы в 1998 году его услышали, то насильника поймали бы гораздо раньше и скольких женщин удалось бы спасти от страшной, мучительной смерти! Попков до сих пор дает показания, вспоминает места своих «походов»…И сейчас научный и практический опыт Н.Н. Китаева при раскрытии тягчайших преступлений не востребован земляками. Хотя А.И. БАСТРЫКИН, руководитель следственного комитета России, в своем курсе криминалистики использует его научные работы по изобличению серийных убийц.