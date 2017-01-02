Всё ещё ищут

Артур ШОСТАК

По прошествии срока Роспотребнадзор отчитался, что в результате 900 проверок было изъято 3,9 тысячи литров подобной продукции и список организаций, в которых ее нашли. В списке есть и ангарчане. В частности, указываются ИП Афанасьева Е.А., ГординскаЯ О.В., Лунева О.П., Тихонова Н.В., Агеева М.Н., а также ООО «Эдельвейс», «ЛЕМОН ГРУПП», «Радуга». Сообщается, что на ряд нарушителей в правоохранительные органы были направлены материалы.