Всё ещё ищут

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После отравления в Иркутске, где люди погибли от «Боярышника», Роспотребнадзор Иркутской области объявил о запрете на продажу спиртосодержащей продукции непищевого назначения.

По прошествии срока Роспотребнадзор отчитался, что в результате 900 проверок было изъято 3,9 тысячи литров подобной продукции и список организаций, в которых ее нашли. В списке есть и ангарчане. В частности, указываются ИП Афанасьева Е.А., ГординскаЯ О.В., Лунева О.П., Тихонова Н.В., Агеева М.Н., а также ООО «Эдельвейс», «ЛЕМОН ГРУПП», «Радуга». Сообщается, что на ряд нарушителей в правоохранительные органы были направлены материалы.

Артур ШОСТАК
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